Ataoğlu: “Geçmişi unutmadan, yarının temellerini sağlam atmamız gerekiyor”

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle KKTC Şehit Aileleri ve malul Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Şehit Aileleri ve malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ile görüşen Ataoğlu, Şehitler Ölmez Müzesi'ni gezerek Anı Defterini imzaladı.



Ataoğlu, burada yaptığı konuşmada, şehitlerimiz sayesinde buralarda olduklarını belirterek: “Tüm şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum. Gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” Dedi.

Ziyarette pandemi koşulları çerçevesinde, pahalılığın önlenmesi için yapılan çalışmalar ile kontrollü bir şekilde dövizin indirilmesi sonrası piyasaların istenilen düzeyde ucuzlatılması gerektiğini ifade eden Ataoğlu, bu durumun kontrol edilmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi.



Parti olarak geçmişte yaptıkları çalışmaları da baz alarak ve önümüzdeki dönem yapacakları çalışmaları hayata geçirmek için uğraş verdiklerini ifade eden Ataoğlu, 50 tane adayla bu hedefe varma noktasında var güçleri ile çalışacaklarını kaydetti.



Şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyleyen Ataoğlu: “Geçmişimizi unutmadan, yaşananların hafızasını hep canlı tutarak yarının temellerini sağlam atmamız gerekiyor” dedi.

Ziyarette Derneğin eski Başkanı Ertan Ersan’ı da rahmetle anan Ataoğlu, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ile her zaman yakın bir işbirliği içerisinde olduklarını ifade etti.

Ziyarette DP’nin bazı adayları da hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2021, 16:26