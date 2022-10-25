Ataoğlu: “Gençlerimiz, ülkeye gelen turistler için ‘rehber’ niteliği taşıyor”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği arasında "Mesleki Eğitim Faaliyetlerine İlişkin" iş birliği protokolü bugün imzalandı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada protokolün ülke gençliği için çok önem arz ettiğini ve bundan ülke turizminin de yararlanacağını söyledi.

Ataoğlu, geçtiğimiz yıl bakanlık tarafından başlatılan ve bu yıl da genişletilerek devam eden ara eleman yetiştirme kurs programı çerçevesinde bu yıl baristalık, ön büro, mutfak, servis, barmen, kat hizmetleri gibi alanlarda eğitimler verileceğini belirtti.

Ülkede yaşayan gençlerin adadan ayrılmaması ve garantili iş olanağı sağlanması nedeni ile hem otellerde hemde restoranlarda yaşanan ara elaman sıkıntısını ortadan kaldıracağını dile getirdi.

Ülkede ailevi sıkıntılar nedeni ile sosyal yardıma muhtaç gençlerin de geçmiş yıllarda bu programlara dahil edildiğini de dile getiren Ataoğlu, bu gençlerin hayata kazandırılması için bu tür iş garantili kurs programların önemli olduğunu vurguladı.

Kursa katılmak isteyen KKTC vatandaşlarının 17 kasım 2022 tarihine kadar Bakanlığa bağlı turizm ofislerine, OTEM, KTOB ve RES-BİR’e baş vuruda bulunabileceklerini ifade eden Ataoğlu eğitimlerin 21 Kasım tarihinde OTEM’de başlayacağını da belirtti.

Ataoğlu, kursa katılacak olan gençlere yarım asgari ücret verilmesi ve kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler için 2 yıl işveren prim desteği sağlanması da protokol gereği yapılacaktır.

Otellerde ve restoranlarda çalışan gençlerin yerli istihtam olmasının ülkenin tanıtımına da fayda sağlayacağını anlatan Ataoğlu, kültürünü ve geçmişini bilen gençlerin ülkeye gelen turistler içinde rehber niteliği taşıyacağını söyledi.

Ataoğlu bakanlık döneminde 101 kursiyerin OTEM tarafından sertifikalandırıldığını ve talepleri doğrultusunda otel ve restoranlarda istihdam edildiğini belirtti.

Gelecek dönemde mevcut turizm çalışanları için de eğitim seviyelerini yükseltmeleri için kurs programları düzenleyeceklerini anlatan Ataoğlu, mevcut turizm çalışanları için de böylesi kurs programlarının önemli olduğunu söyledi