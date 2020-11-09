Ataoğlu: “Geniş kapsamlı bir hükümet modelinin oluşturulmasını tercih ediyoruz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile görüştü.

Hamza Ersan Saner, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, DP yetkilileriyle geniş kapsamlı bir istişare yaptıklarını ifade etti.

DP ile daha önce ortaklık yapmış olmaktan dolayı birbirlerine yaklaşımlarını çok iyi bildiklerini kaydeden Saner, “Burada şunu net olarak gördük ki, hem DP hem UBP ülkenin hükümetsiz kalmaması adına her türlü imkânları sonuna kadar zorlayacaktır. Diğer partileri de ziyaretlerimizde çok net ifade ettik. Bir icraat hükümeti kurup bu dönemde ülkeyi hükümetsiz bırakmama adına tüm şartları zorlayacağımızı ifade ettik” dedi.

Gazetecileri sorularını da yanıtlayan Saner, UBP’nin kurultay yapacağı ve sadece Hamza Ersan Saner’in genel başkan aday olacağı yönündeki söylentilerin sorulması üzerine, “Meclis grubu olarak milletvekillerinin almış olduğu bir prensip kararı var. Bunun ne olduğu çok şey değil. Buna karar verebilmemiz için yarın parti meclisini topluyoruz. Orada çıkacak sonuçtur aslolan” dedi.

ATAOĞLU

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve mecliste temsilcisi bulunan siyasi partilerin yer aldığı görüşmede de dile getirdiği gibi, “geniş kapsamlı bir hükümet modelinin oluşturulması” taraftarı olduğunu kaydetti.

Hükümetin oluşturulmasıyla ilgili girişimlerin sonuçlanmasının beklendiğini kaydeden Ataoğlu, halkın beklentisinin bir an önce hükümetin kurulması olduğunu ve kurulacak hükümetin icraat hükümeti olması gerektiğini ifade etti.

Ataoğlu, DP olarak önceliklerinin, muhalefette kalsalar dahi, kurulacak hükümete muhalefet yapmak değil, sorunlara çözümler üretmek olacağını kaydetti. Ataoğlu, “Elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu da bir daha belirtmek isterim” dedi.