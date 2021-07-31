Ataoğlu: "Hedefimiz, daha güçlü bir Demokrat Parti yolunda ilerlemek"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Lefkoşa ilçesinin düzenlediği kahvaltıya katıldı.

DP’den verilen bilgiye göre, kahvaltıya DP örgüt başkanları, atanan yöneticiler ve parti yöneticileri katıldı.

Ataoğlu kahvaltıda yaptığı konuşmada, “Birlik ve beraberliğimize en büyük ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız. Hedefimiz İlçe teşkilatımız ile birlikte el ele, gönül gönüle daha güçlü bir Demokrat Parti yolunda ilerlemektir” dedi.

Ataoğlu, “Hedefimiz İlçe teşkilatımız ile birlikte el ele, gönül gönüle daha güçlü bir Demokrat Parti yolunda ilerlemektir. Bunun için var gücümüzle çalışıp yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.