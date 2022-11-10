Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Londra’da “World Travel Market” turizm fuarında Kuzey Kıbrıs standına gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, “hedeflerinin İngiltere pazarını büyütmek olduğunu” söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, 7 Kasım Pazartesi günü başlayan ve dün sona eren, Londra’da yer alan “World Travel Market” turizm fuarında, sektör temsilcileriyle birlikte “başarılı” bir tanıtım ve pazarlama gerçekleştirdi.

Açıklamada, “Bakanlığın sektör ile iş birliğinde, yurt dışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları kapsamında katılım sağlandığı fuarın, direkt olarak tüketiciye ulaşılması ve aynı zamanda tur operatörleri ile tanışma ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıtma fırsatlarının değerlendirilmesi açısından da verimli bir organizasyon olduğu” ifade edildi.

World Travel Market’te yer alan KKTC standında, Turizm Bakanlığını temsilen Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Şube Amiri Mustafa Köprülü, Tanıtma Memuru Orçun Gökçe, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RES-BİR), Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Kuzey Kıbrıs Eko-Agro Turizm Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Golf Turizmi temsilcisi ve Londra Turizm ofisi çalışanları katılarak, üç gün boyunca tanıtım faaliyetlerini yürüttü.

-Ataoğlu: “Hedefimiz İngiltere pazarını büyütmek”

Bakan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs standına gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, “Pandemi sonrası turizmde her yıl artan bir grafik sergilendiğini, bunun İngiltere pazarında da net bir şekilde görüldüğünü” söyledi.

Ataoğlu, İngiltere pazarının KKTC açısından “çok önemli” olduğunu, bu pazarın daha fazla büyümesi için tanıtma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

“Görev süresi içerisinde turizmin daha iyi noktalara taşınabilmesi için adımlar attıklarını” belirten Ataoğlu, “İngiltere pazarını arzu edilen seviyelere taşıyacaklarını” ifade etti.

- “Kuzey Kıbrıs’ın yürüyüş parkurları dikkat çekti”

Ataoğlu, “Londra Turizm Fuarı’nda yapılan görüşmelerde Kuzey Kıbrıs’ın iklimi ve doğal güzellikleri doğa yürüyüşçülerinin ilgisini çektiğini” söyledi.

Bakanlık bünyesinde, 26 adet ring yürüyüş parkuru ve Koruçam-Zafer Burnu arasında 255 km uzunluğundaki Beşparmak (cape to cape) parkuru bulunduğunu belirten Ataoğlu, farklı dillerde hazırlanan broşürler ve dijital aplikasyonlar ile yürüyüşçülere ayrıcalıklı yürüyüş olanağı sağlandığını kaydetti.

-“Dijital tanıtım ön planda”

Günümüz teknolojisinde büyük kitlelere ulaşmak için dijital medyanın kullanıldığına değinen Ataoğlu, tanıtım ve pazarlama için artık dijital medyayı daha fazla kullandıklarını belirtti.

“Bu yıl Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da ülkenin tanıtımı için büyük destek verdiğini” ifade eden Ataoğlu, “Bu desteğin öneminin farkında olduklarını, bu nedenle 2023 yılı için çok organize bir şekilde çalıştıklarını” söyledi.

“Pandemi nedeniyle birçok ülkenin ekonomik açıdan sıkıntılar yaşadığın” işaret eden Ataoğlu, pandemi sonrası Türkiye Cumhuriyeti’nin vermiş olduğu maddi ve manevi desteklerin tüm sektöre fayda sağlayacağını, bundan dolayı da memnun olduklarını belirtti.

Türkiye’den gelen turistlerin yanı sıra Avrupa’dan gelen turistlere alternatif turizm imkanları sunduklarını belirten Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs’ta bakir kalmış doğanın görülmesi, zengin tarihi ve kültürel yapıtlarının ön plana çıkarılması ve alternatif turizm seçeneklerinin artırılması ile bu değerlerin 12 ay boyunca gezilebilineceğini” kaydetti.