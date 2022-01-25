Ataoğlu: "Herhangi bir görev düşerse, sorumluluklarımızın bilinci içerisinde hareket edeceğiz"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, önlerindeki süreçte kendilerine herhangi bir görev düşerse sorumluluklarının bilinci içerisinde hareket edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın siyasi parti başkanlarıyla seçim sonrasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere başlattığı görüşmeleri kapsamında DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nu kabul etti. Ataoğlu saat 12.00’de başlayan ve yarım saati aşkın süren görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın daveti üzerine gecikme olmadan seçim sonrasını değerlendirme şansı bulduklarını belirtti. Ataoğlu, ilerleyen dönemde “Seçim ve Halk Oylaması Yasası”yla ilgili çalışma yapılması gerektiğini de konuştukların söyledi.

Ülke insanının beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verilmesinin yanı sıra, sıkıntıların giderilmesi için nelerin nasıl yapılabileceğini ele aldıklarını dile getiren Ataoğlu, “Bizlere düşen sorumluluk çok hızlı bir şekilde bekleyen sıkıntıların giderilmesine yöneliş çalışma yapmaktır. Biz zaten DP olarak sorumluluktan hiç bir zaman kaçmadık. Önümüzdeki süreçte de bize herhangi bir görev düşerse sorumluluğumuzun bilinci içerisinde hareket edeceğimizi ifade etmek isterim” dedi.