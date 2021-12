Ataoğlu: “Hükümet bir bütündür bireysel hareket edilemez”

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hükümet ortağı olarak kendi görüşleri alınmadan verilen kararlara tepki gösterdiklerini kaydederek “Hükümet bir bütündür, bireysel hareket edilemez” dedi.

Girne Antik Yat Limanı’yla ilgili projelerinin hükümet ortağı tarafından engellenmesine anlam veremediğini belirten Ataoğlu “Amacımız şov yapmak değil, derdimiz memleket ve millet adınadır.” dedi.

DP’den verilen bilgiye göre, Ataoğlu, konuk olduğu programda, asgari ücretin belirlenmesinden başlayarak birçok konuya açıklık getirdi.

Türk Lirası’nın değer kaybetmesi, döviz kurlarında ki yükseliş ve hayat pahalılığının Kıbrıs halkını sıkıntılı bir duruma soktuğuna değinen Ataoğlu, “Bu konuların taraflarla oturup onlarla birlikte çalışmalar yapılması lazım. Dün Çalışma Bakanımızla sohbet etme şansımız oldu. Maddi sıkıntıları Bakanlar Kurulu’nda gündeme getirelim. Neticede bir hükümet var ve hükümet içerisinde bir karar alacaksak, ne kadar da Çalışma Bakanlığı bizim bünyemizde olsa bile tek başımıza karar almamamız gerekir’ dedi.

“HÜKÜMET BİR BÜTÜNDÜR, BİREYSEL HAREKET EDİLEMEZ”

Hükümetin bir bütün olduğunu ve bir bütün olarak hareket edilmesi gerektiğini, bireysel hareket edilerek görüş alınmadan verilen kararlara tepki gösterilmesinin normal olduğunun altını çizen Ataoğlu, şöyle konuştu:

“Bugün bu konuyu Bakanlar Kurulu’nda tartışalım dedik. İşverenleri de çalışanları da düşünerek hep beraber bu konuyu masaya yatıralım ve karar alalım. O kararlar doğrultusunda hep beraber çalışalım istiyoruz. Hükümet bir bütündür. Bireysel hareket edilemez. Bireysel hareket edilirse tepki gösterilmesi normaldir. Hükümet ortağı olarak bizim görüşümüz alınmadan verilen kararlara tepki gösteririz. Mesela kısa bir süre önce haberimiz olmadan akaryakıt sıkıntısından dolayı bir açıklama olmuştu. Güneyden gelen araçlara yakıt verilmemesi konusunda… Bu açıklama yanlıştı. Bir taraftan ekonomideki sıkıntıyı nasıl aşarız diye düşünürken bu açıklamalar doğru değil. Döviz artışını biz yapıyor değiliz, memnun da değiliz ama döviz bozdurup burada harcanacaksa da bırakalım harcansın.”

“AMACIMIZ ŞOV YAPMAK DEĞİL, DERDİMİZ MEMLEKET VE MİLLET ADINADIR”

Uzun bir süredir Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele imar planı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “2016 yılında göreve geldiğimizde Şehircilik dairesi bizdeydi. Şehircilik dairesi ile birlikte imar planı çalışmalarını başlatmıştık. İmar planının yayınlanması ile ilgili biz Başbakanlığa yazımızı yazdık gönderdik. Sayın başbakanın imzamıza talimat verip Resmi Gazete’de yayınlanması söz konusu idi. Bununla ilgili baya bir sıkıntıdan sonra Resmi Gazete’de yayınlanmasına olanak verdi. Hatta o gün basın toplantısıyla bunu açıklarken ilgili bakanlık olarak bize bağlı bir daire olduğu halde, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı, hükümet ortağı olarak da ben yer almadım. Sayın Başbakanımız kendisi yerel yönetimlerle ve sivil toplum örgütleriyle bu açıklamayı yaptı, önemli değil. Biz zaten bu açıklamayı yaparken amacımız şov yapmak değil, tek derdimiz memleket ve millet adınadır” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMALARIN ENGELLENMESİNİ ANLAMIYORUM”

Hayatı kolaylaştırıcı, ekonomiye katkı sağlayacak çalışmaların hayat bulmasını istediklerini söyleyen Ataoğlu, “Yapılan çalışmaların engellenmesini bir türlü anlamıyorum. Bizim projelerimiz hazır. Projelerimiz bir şekilde engelleniyor.” şeklinde konuştu.

“DEMOKRAT PARTİYE YOĞUN KATILIM VAR”

“Demokrat Parti’ye yoğun katılımdan rahatsızlık duyanlar varsa sakın rahatsız olmasınlar” diyen DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Demokrat Parti’den aday olanlar benim nazarımda aynıdır ve hepsi değerlidir. Demokrat partiye çamur atmak isteyenler önce dönüp kendilerine baksınlar, ona göre hareket etsinler. Biz yürüdüğümüz adaylarla çok mutluyuz ve hepsine de güveniyoruz. Hepsi memleket millet sevdalısıdır. Onun dışında kalan aday adaylarımızda bizimle birliktedir ve bizim yanımızdadırlar. Onlarda bizimle ekip olarak yürüyorlar. Bütün siyasi partilerdeki aday arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Her partiden bize geçiş var. Diğer partilerden liste dışı kalan arkadaşlarımız da bizimle irtibat halindeler. Biz değerimize değer veriyoruz. Biz bizimle yol yürüyeni bir kenara atmıyoruz. Liste dışı kalan arkadaşlarımız bizimle beraber. Ama maalesef başka yerlerde emek harcayanlar unutuluyor” dedi.

“EKONOMİK SORUNLAR MASADA TARTIŞILMALI”

Uyarılarının dikkate alındığını söyleyen DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Ekonomide her şeyin biz çözümü vardır. Devlete olan girdilerden hangilerini bir köşeye atabiliriz. Devlette olan açığı nereden kapatabiliriz. Bunlarla ilgili çalışma yapmalıyız. Her zaman denetlemenin önemini söylüyorum. Kontrol mekanizması oluşturulması gerekiyor. İnsanın dokunduğu her yerde köklü bir denetlemenin olması gerektiğini söylüyoruz. Bir senedir uyarılarımızı söyledik ama dikkate alınmadı” diye konuştu.

“YAPILAN TÜM ANKETLERDE % 10’UN ÜZERİNDEYİZ”

Demokrat Partideki yükselişten rahatsızlık duyanların olduğunu belirten DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Manifestoyu açıklamadan, adaylarımız belli değilken yapılan tüm anketlerde % 10’ un üzerindeyiz. Sürekli aynı şeyi söylemekten sıkılmadılar. Kendi iç kavgalarını sonlandırmaya çalışsınlar. Demokrat partiyi bu konularda gündeminize almayın. Demokrat parti zaten gözdedir ve gündemdedir. Demokrat parti ile kendi pisliklerini örtemezler. Bizim partimizde huzur vardır, muhabbet vardır. Biz ekip arkadaşlarımıza güveniyoruz. Halkımıza güveniyoruz. Bizler projelerimizin hayat bulması için var gücümüzle çalışıyoruz. Herkes projeleriyle konuşsun. Kimin ayağını kaydıralım diye uğraşmasınlar” dedi.