Ataoğlu: "Hükümeti aldığı ve alacağı her türlü tedbir konusunda destekliyoruz"

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hükümetin aldığı tedbirlere destek belirtti.

Ataoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlar Kurulu’nu, ülkemizi COVİD-19 virüs salgınından korumak adına, Olağanüstü Hal ilanını reddediyor olmasına karşın, aldığı ve alacağı her türlü tedbir konusunda destekliyoruz.

Ancak vatandaşımızın sağlığını korumak yönünde yükümlü bulunan Hükümetin, konuya ilişkin aldığı/alacağı her türlü kararın olumlu ve olumsuz yansımalarının da göz önünde bulundurma zorunluluğu mevcuttur.

Bu noktada halk sağlığına yönelik tüm tedbirleri DP olarak olumlu bulduğumuzu belirtirken, özellikle ekonomik boyutta etki yaratacak tedbirlerin alınırken, muhtemel olumsuz etkilerin göz önüne alındığı hususunda şüphelerimiz mevcut.

Özellikle tüm işyerlerinin kapatılması kararına yönelik alınan ve zorlayıcı olan kararı takiben ortaya çıkması muhtemel işten durdurmalar ve yoksulluk gibi konuların kamu düzenini olumsuz etkileyebileceği düşünülmelidir.

Bu noktada kredi borçları ötelense de faiz sürecinin devam edeceği bir ortamda, bireyin gelir elde edemeyeceği, işçinin evine ekmek götüremeyeceği de önemli bir gerçektir.

Bununla birlikte, küçük esnafın ve/veya işverenin istihdamlara yönelik yükümlülükleri devam ederken, üretim, pazarlama ve satış zemininde işyeri kapatılması ile karşılaşacağı zorluklar, ileriki günlerde zincirleme ekonomik sıkıntılara gebe bir durumdur.

Bu esasta, Devletin, virüs salgını nezdinde almış olduğu tüm tedbirlerin, ekonomik bazda karşılığının ne olacağı yönünde karşı tedbirlerin de alınması gerektiğinde ısrarcıyız.

Bu noktada, gelecek günlerde virüs yayılmasına yönelik olarak halkımızın yaşadığı sıkıntılara ilave, ekonomik sıkıntıların da baş göstermemesi için ivedilikle planlı ve geniş perspektifte bir tedbirler manzumesinin hayata geçirilmesi elzemdir."