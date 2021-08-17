Ataoğlu: "İcraata, halkımıza hizmet etmeye hazırız”

Lapta’da dün akşam düzenlenen katılım etkinliği gecesinde Demokrat Parti’ye (DP), yeni üyelerin katılımlarının gerçekleştiği açıklandı.

Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, dün akşam Lapta’da gerçekleşen “Demokrat Parti Katılımı Gecesi”ne, Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile parti yetkilileri yanı sıra bazı bölge belediye başkanları ve dernek başkanları da katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, DP Genel Başkanı Ataoğlu, geceye katılan partililer ile birlikte “Demokrat Parti meşalesini” yaktı. Partinin geçmişi ve geleceği ile ilgili bir sinevizyon gösterisi de yapılan gecede, şiir ve müzik dinletisi de yer aldı.

DP Genel Başkanı Ataoğlu’nun, gecede yaptığı konuşmada, “1992’de yanan ateşin hiç bitmeyeceğini, insanına, memleketine, gencine, kadınına herkese hizmet vermek için canla başla çalışarak, yanan bu ateşin daha çok büyümesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



Ataoğlu’nun erken seçimlerle ilişkin olarak, “Bundan önceki yoğun katılımlarla, sizin bu katılımınızla ve bundan sonraki olacak olan katılımlarla, biz Demokrat Parti olarak, icraata, halkımıza hizmet etmeye hazırız” ifadelerinde bulunduğu da kaydedildi.“TURİZMDE AÇILIMLAR YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZDA, BAZI ENGELLERLE KARŞI KARŞIYA KALDIK”Açıklamaya göre, salgın döneminde esnafın sıkıntılarına ilişkin Ataoğlu, “Bu dönemde turizmin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük… Turizm ile ilgili bazı açılımlar yapmaya çalıştığımızda teklifler bizlerden geldiğinden dolayı bazı yerlerde engellerle karşı karşıya kaldık. Girne Antik Liman projesi ile de aynı sorunlarla karşı karşıya kaldık” dedi.“Israrcı duruşumuzla birlikte, Girne esnafımızla, gençlerle, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Girne Antik Yat Limanı projelerimizde ihaleler çıkmaya başladı” diyen Ataoğlu, bu projelerin tamamlanması ile birlikte Girne’nin yeni bir görünüme sahip olacağı görüşünü bildirdi.“Yapılan projelerin hükümet ortağı tarafından engellendiğinden” yakınan Ataoğlu, “Hiç kimse kusura bakmasın, projelerimiz hayata geçecek, bu hükümette olduğumuz sürece halkımıza yarayan bütün projeleri hayata geçirmekte ısrarcıyız. Biz halkımızı düşünüyoruz, esnafımızı düşünüyoruz. Biz insanımız, toplumumuz ve gençlerimiz için çalışıyoruz çalışmaktan da bıkmıyoruz” ifadelerini de kullandı.