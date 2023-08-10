Ataoğlu, Kantara Gençlik Kampı'nı ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kantara Gençlik Kampı'nı ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gençlerle sohbet ederek, kampla ilgili düşüncelerini dinleyen Ataoğlu, gençlik kamplarının önemine vurgu yaptı.

Ataoğlu, gençlik kamplarının yeni dostlukların oluşması ve yeni arkadaşlıkların kurulmasının yanısıra paylaşmayı ve özgüveni arttıran bir organizasyon olduğunu belirten Ataoğlu, gençlik yıllarının en unutulmaz anılarının da buralarda biriktirildiğini söyledi.

Ataoğlu, gençlerin sosyal ve kültürel açıdan kaynaşmasını da sağlayan gençlik kamplarında yapılan spor ve benzeri kültürel faaliyetlerin de kişisel ve fiziksel gelişime de katkı sağladığını belirtti.

Kantara Gençlik Kampı ziyaretinde ayrıca kamp öğretmenlerini de tebrik eden Ataoğlu, özveriyle ortaya koydukları çalışmaların, sağlıklı gelecek nesiller yetiştirilmesine katkı sağladığını kaydetti.