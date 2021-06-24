Ataoğlu: "Kapalı Maraş turizme katkı sağlayacak"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kapalı Maraş’ın turizme katkı sağlayacağını belirterek, Gazimağusa’ya yat limanı için proje hazırladıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Ataoğlu, bu sabah Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile birlikte Kapalı Maraş’ı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kapalı Maraş’ta bulunan Bilal Ağa Mescidi’nin restorasyonunu inceleyen Ataoğlu ile Arter, ardından Kapalı Maraş sahilini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ATAOĞLU: “KAPALI MARAŞ TURİZME KATKI SAĞLAYACAK”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, geçmişte başlattıkları çalışmaların iş birliği içinde devam edeceğini belirtti.

Esnafın yüzünün gülmesi, müze ve ören yelerleri ve ayrıca çevreyle ilgili olan bölgelerin istedikleri noktaya taşınması ve ziyaretçi sayısının artırılması için başlattıkları çalışmalar olduğunu ifade eden Ataoğlu, ciddi ziyaretçi sayısına ulaşan turizmde değer bulacak kapalı Maraş konusunda da birlik beraberlik içinde yapacakları ciddi çalışmalarla bölgenin arzu edilen noktaya taşınacağını söyledi.

Maraş’ın açıldığı günden bu yana çok büyük bir değişim yaşadığını anlatan Ataoğlu, bu değişimde Anavatan Türkiye’nin büyük katkılarının yanı sıra Gazimağusa Belediyesi’nin büyük bir özveri ve emeği olduğunu ifade etti.

Kapalı Maraş’ın özellikle bu yaz turizme çok fazla katkı sağlayacağını dile getiren Ataoğlu, ortak kullanım alanlarının temizlik ve onarımı yapıldıktan sonra halkın Maraş’ta daha keyifli saatler geçirebileceğini belirtti.

Kapıların açılması ile Güney Kıbrıs’tan gelişlerin arttığını vurgulayan Ataoğlu, bu artışın kapalı Maraş bölgesinde de görüldüğünü ifade ederek, sahillerin de kullanıma açılması ile hareketliliğin daha da artmaya başladığını söyledi.

Kapalı Maraş sahilinde bulunan kum zambaklarının tahta kafeslerle korunmaya alındığını da söyleyen Ataoğlu, belediyenin bu konuda gösterdiği hassasiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dark Turizm (Hüzün Turizmi) adı altında tüm dünyada bu tür yerlerin pazarlandığını ve ülke turizminin bundan fayda sağladığını belirten Ataoğlu, kapalı Maraş’ın da Dark Turizm modelinde olduğunu kaydetti.

Gazimağusa Belediyesi’nin Gazimağusa ve Maraş bölgesi için yaptığı çalışmalardan memnuniyet duyduğunu söyleyen Ataoğlu, birlik beraberlik içinde çalışmalarının devam edeceğini, turizmin ekonomiye ve esnafa katkısının daha da artması için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

“GAZİMAĞUSA’YA YENİ YAT LİMANI”

Bakan Ataoğlu, Bakanlık olarak Gazimağusa’da bir yat limanı projelerinin olduğunu, konuyla ilgili ihaleye çıkarak kısa süre sonra Gazimağusa’da yeni bir yat limanının hayat bulacağını kaydederek, bunun Maraş açılımıyla birleşmesiyle büyük önem taşıdığını belirtti.

Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’na kısa bir sunum yapıp yetki alacakları ve ihaleye çıkacaklarının bilgisini veren Ataoğlu, “Sizinle birlikte buradan bunun müjdesini vermek istiyorum. Yat limanının projesi geçen dönemde birlikte yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. O bugüne nasip oldu, onun da hayırlara vesile olması temennimiz.” dedi.

Bakanlık olarak belediye ile ciddi çalışmalar içinde olduklarını ve bu çalışmaları sürdüreceklerini, eksik olan noktaların tamamlanması için de çalışmalarının olacağını ifade eden Bakan Ataoğlu, gailesinin her zaman ülke olduğunu söyledi.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Bakan Fikri Ataoğlu ile belediye ile bakanlık arasındaki çalışmaları gözden geçireceklerini, özellikle pandemi sürecinde turizmdeki hareketliliğin daralmasından sonra normalleşmeye giden yolda tekrardan çalışmaları gözden geçirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Gazimağusa’nın hem bir turizm hem de eski eserler yönünden önemli bir kent olmasından dolayı Bakan Fikri Ataoğlu’nun da görüşlerini alacaklarını kaydeden Arter, projeleri arasında Çevre Koruma Dairesi ile birlikte yürüttükleri Glapsides Sulak Alanı, Çanakkale Göleti’nin çevre düzenleme projeleri, suriçinin canlandırılması çalışmaları bulunduğunu söyledi.

Arter, Othello Kalesi’nin pandemi döneminde açık alan olarak düzenlenip kullanıma sunulduğunu, kapalı Maraş’ın açılımıyla ilgili turizm akışının hareketlendiği günlerde günde 500 ile bin kişinin bölgeyi ziyaret ettiğini söyleyerek, kapalı Maraş güzergahında Bakanlık ile nasıl bir ortak çalışma yapabileceklerini de konuşacaklarını belirtti.

Başkan İsmail Arter, güneyden gelen insanların Maraş bölgesini ziyaretlerinde bilgilendirme yapılması ve turistlere yönelik yapabilecek uygulamalarla ilgili Bakan Fikri Ataoğlu’nun hem görüşlerini hem desteğini istediğini de aktararak, Bakan Ataoğlu’nun ziyaretinin önemli olduğunu ifade ederek, teşekkür etti.