Ataoğlu: "Kıbrıs Genç Tv'nin ülkemizde ve dünyada çok saygın bir yeri var"

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, yayınladığı mesaj ile Kıbrıs Genç Tv'nin yeni yaşını kutladı.

Ataoğlu mesajında şunları kaydetti:

"İçerikli ve seviyeli programlarıyla, doğru ve nesnel habercilik anlayışından ödün vermeden yayınlarını sürdüren, toplumun geniş kesimlerine hitap eden, ülkemizde ve dünyada çok saygın bir yeri olan Kıbrıs Genç TV'nin, ulusal ve uluslararası alanda bugün geldiği seviye oldukça memnuniyet verici.

Birinci Medya Grubu ve Kıbrıs Genç TV’nin bugüne kadar sürdürdüğü başarıyı yükselterek devam ettirmesini temenni eder, 23. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutlarım.

Bu vesile ile tüm kurum çalışanlarına başarı dileklerimle birlikte, selam ve sevgilerimi iletiyorum."