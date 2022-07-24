Ataoğlu, Lavanta Günleri etkinliğine katıldı

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen Lavanta Günleri etkinliğine katıldı.

Minia Kıbrıs’ta Lavanta tarlasında yapılan etkinlikte

konuşan Ataoğlu, Lavanta'ın alternatif turizm modelleri açısından önemli bir değer olduğunu söyledi.

Turizmi her yönü ile kullanmamız gerektiğini de belirten Ataoğlu, "Tatlısu Belediyesi'nin başlatmış olduğu bu girişim neticesinde Lavanta çiçeğinin yağının çıkarılması ve kokusundan yararlanılması da ayrı bir güzelliktir" diye konuştu.

Atqoğlu nu güzellikleri halkımıza sunan başta Tatlısu Belediye Başkanı Hayrı Orçan'a ve belediye personeline de teşekkür etti.