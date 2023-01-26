Ataoğlu mesaj yayınladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Regaip Kandili’nin başta ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, insanlığa barış ve dünyaya adalet getirmesini temenni etti.

DP’den verilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun ‘Regaip Kandili’ dolayısıyla yayımladığı mesaj şöyle;

“Üç ayların da başlangıcı olan Regaip Kandili, insanoğlu için manevi bir fırsattır.

Bugün bu müstesna geceyi bir kez daha yaşamanın mutluluğunu yaşayacağız.

Regaip Kandili’nin başta ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, birlik, beraberlik, sevgi, kardeşlik duygularının güçlenmesini, gönüllerimize huzur, insanlığa barış ve dünyaya adalet getirmesini temenni ediyorum.

Mübarek üç aylar ve Regaip Kandiliniz mübarek olsun..”