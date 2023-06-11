Ataoğlu mesaj yayınladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda meydana gelen patlama nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'ndaki patlama sonucunda hayatını kaybedenler için derin bir üzüntü duyuyorum. Bu trajik olayın yarattığı acıyı ve kaybı paylaşıyor, hayatını kaybeden kardeşlerimizin acılı ailelerine ve Türk halkına başsağlığı diliyorum. Dualarımız ve düşüncelerimiz sizinle...”