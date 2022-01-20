Ataoğlu: "Müzakereler ancak iki eşit devlet arasında olabilir"

Demokrat Parti Genel Başkanı , Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesini ziyaret etti.

Ziyarette gazilere hitaben bir konuşma yapan Ataoğlu, DP olarak yeni dönemde Kıbrıs Türkü'nün dünyadaki saygınlığının arttırılması için var güçleri ile çalışacaklarını söyledi.



Kıbrıs’ta yeni bir müzakere süreci olacaksa bunun ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabileceğine vurgu yapan Ataoğlu, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın temelinin egemen eşitlik ilkesiyle yan yana yaşayan, iki devletin var olmasıyla olacağını ifade etti.Kıbrıs Türkü’nün bugünlere kolay gelmediğine değinen Ataoğlu, tarihte sayfalarında bugünün gazilerinin ve şehitlerin verdiği mücadelenin altın harflerle her zaman yazıldığını söyledi.Bugün adada Kıbrıs Türkünün var olmasında, güvenlik içerisinde devletini yaşatma mücadelesi veriyorsa bunun şehitler, gaziler, Mehmetçik ve mücahidin sayesinde olduğunu ifade eden Ataoğlu, gazilerin vatanı uğruna verdiği hizmetlerin asla unutulmayacağını söyledi.