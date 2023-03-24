Ataoğlu'ndan gençler ile birlikte Lapta Huzurevine ziyaret

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü, ‘Yaşlılar Haftası’ nedeniyle Lapta Huzur Evi’ni ziyaret ederek, Gençlik Merkezlerindeki gençler ile yaşlıların bir araya gelmesine vesile oldu.

Ziyarete Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın ve Daire personeli de katıldı.

Yaşlılara çeşitli hediyelerin verildiği organizasyonda, gençler ve yaşlılar bol bol vakit geçirme imkanı da buldu.

ATAOĞLU: “YAŞLILAR KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİN SİMGESİDİR”

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, yaşlıların, dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürün ve değerlerin yarınlara taşınmasını sağlayan en kıymetli varlıklar olduğunu ifade ederek, yaşlıların her zaman hatırlanması gerektiğini söyledi.

Ataoğlu, bir ömrün büyük kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçiren insanların, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde iyi bir bakım talep etme hakları olduğunu dile getirerek, “yaşlıların yüzünün gülmesi hepimizin sevincidir” dedi.

Gençlik Dairesi’nin organize ettiği bu etkinlik çerçevesinde gençler ve yaşlıların bir araya gelmesinin önemine vurgu yapan Ataoğlu, gençlerin değerlerimize sahip çıkması için bu tür etkinliklerin her zaman tekrarlanması gerektiğini vurguladı.