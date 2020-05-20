Ataoğlu'ndan Özçınar'a ziyaret

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret ederek, ülkedeki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Güzelyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mahmut Özçınar ziyarette yaptığı açıklamada, öncelikle hafta sonu meydana gelen yangınla ilgili görüşlerini ortaya koyarak, yangının Tepebaşı’ndan başlayıp nasıl Güzelyurt’a kadar geldiğinin iyice araştırılması gerektiğini vurguladı.

Orman yangınlarında profesyonel bir yapının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Özçınar herhangi bir acil durumda veya çağrıda organize olunamadığını söyledi.

Orman yangınlarının söndürülmesinde veya yayılmasını önlemede araç-gerecin en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Özçınar belediyeler yasası ile ilgili görüş ve önerilerini Ataoğlu ile paylaştı.

Bu sabah saat 10.00’da gerçekleşen ziyarette Ataoğlu’na DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, DP İlçe Başkanı Bülent Arkın, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Tunçtaşlı ve Genel Başkan Danışmanı Çelebi Ilık eşlik etti.