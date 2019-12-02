Ataoğlu'ndan teşekkür

Demokrat Parti'nin 11.Olağan Kurultayında Genel Başkanlığa seçilen Fikri Ataoğlu, sosyal medya hesabından destek veren herekese teşekkür etti.

Ataoğlu, şunları kaydetti:

"30.11.2019 Cumartesi günü 11. Kurultayımızı gerçekleştirdik. Genel başkan ve PM üyeleri, büyük bir uzlaşı ile seçimsiz olarak belirlenmiştir.

Öncelikle her zaman yanımda olan eşim, çocuklarım ve aileme, Kurultay sürecini yöneten Divan Başkanı ve Üyelerine, Genel Sekreterimiz Afet Özcafer'e ve bizi yalnız bırakmayan tüm DP'li kardeşlerime kalpten teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca Kurultay Organizasyonunda emeği geçen, gece gündüz çalışan ve emeklerini esirgemeyen ekibime, Atatürk Spor Salonu personeline, Medya ile birlikte destek ve yardımları ile yanımızda olan tüm güzel kalpli dostlarıma sonsuz teşekkür ederim."