Ataoğlu'nun Belediyelere ziyaretleri sürüyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, tüm belediyeleri ziyaret ederek, ‘Belediyeler Yasası’ ile ilgili görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor.

DP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataoğlu, belediyelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ile görüştü.

“PANDEMİ SÜRECİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETEN BELEDİYELERİMİZDİ”

Görüşmede konuşan Ataoğlu, hükümetin aldığı kararları, salgın sürecinde takip ettiklerini belirterek, yerel yönetimlere uygulanan yüzde 25’lik kesintinin doğru bir hareket olmadığını bir kez daha vurguladı.

Ataoğlu, “Pandemi sürecini en iyi şekilde yöneten belediyeler, hiç bir kesinti olmamış gibi çalışanları ile birlikte özverili bir şekilde çalışıp yoksullara yardım hizmetinden, temizlik ve sağlık hizmetine kadar gelişen tüm süreci başarılı bir şekilde yönettiler” açıklamasında bulundu.

“Bizim karşı duyduğumuz konu, belediyelere uygulanan yüzde 25’lik kesintidir. Bunun aksine yerel yönetimlere maddi imkanların sağlanmış olması gerekirdi” açıklamasında bulunan Ataoğlu, “bu olumsuzluğu karşı yine de güzel bir dönem geçirildi” dedi.

Ataoğlu, Belediyeler, sağlık çalışanları, polis, itfaiye, sivil savunma ekipleri, kaymakamlıklar, emeği geçen herkesin, bütün her şeye rağmen özverili bir şekilde çalıştığını ve yardımları hiç bir zaman eksik etmediklerini söyledi.

“Büyükkonuk Belediyesi kültürümüzün unutulmaması, yaşatılması ile ilgili bütün hareketlerde örnek bir davranış sergiledi” diyen Ataoğlu, pandemi sürecinde de belediyenin özverili çalıştığını belirterek, “Bu süreçte çalışan tüm ekibinize tüm kalbimle teşekkür ediyorum” dedi.

“TÜM BELEDİYELERİ GEZEREK MECLİS’TE BELEDİYELERİN SESİ OLMAK İSTİYORUZ”

Meclis’te uzun yıllardır duran “Belediyeler Reformu” ile ilgili belediyelerin görüşlerini almak istediğini açıklayan Ataoğlu, yapılacak olan değişiklik ne olursa olsun, yapılmadan önce bütün belediyelerin görüşlerinin alınmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Ataoğlu konuşmasında “Belediyelerimizin fikirlerini almadan yapılacak bir yasanın dışarıya yansıması farklı olur, fakat belediyelerimizin de fikirlerini alıp bir yasa oluşturulursa herkes mutlu olur, hiç bir yerde de sıkıntı olmaz” dedi.

Ataoğlu, Demokrat Parti bünyesinde yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yapan bir ekip oluşturduklarını ve belediyelerin tümünde, belediyeler reform ile ilgili alacağı görüşleri bu ekibe ileteceğini anlattı.

Bu sebeple tüm belediyeleri ziyaret ederek belediyelerin görüşleri doğrultusunda DP olarak doğru bir çalışma ortaya koyup, Meclis’te bunları açıklayarak belediyelerin sesi olmak istediğini kaydetti.

Ataoğlu, belediyelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde, dün Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ile de görüştü.

Görüşmede konuşan Ataoğlu, koronavirüs ile ilgili izolasyon döneminde belediyelerin gösterdiği olağanüstü çalışmalara dikkati çekerek, tüm belediyeleri ve çalışanlarını kutladı.

Bu süreçte belediyeler yapılan kesintiyi hak etmediğini ifade eden Ataoğlu, buna rağmen tüm belediyelerin canla başla çalışarak gerekenden bile fazlasını yaptığını vurguladı.

Ataoğlu, belediyelerin, hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda yerel yönetimlere yapılan yüzde 25’lik kesintiyi hakketmediğini belirterek, “Belediyelere kesinti değil de üzerine ayrıca maddi destek yapılması gerekirdi” diye konuştu.

Bu olumsuzluğa rağmen yerel yönetimlerin pandemi sürecinde en önde çalışan kurumlar olduğunu söyleyen Ataoğlu; “Belediyelerimiz takdire şayan hareket içerisindeydiler” dedi.

Ataoğlu, Dipkarpaz bölgesinin pandemi sürecinde ilk karantina uygulamasının olduğu bölgelerden biri olduğunu ve bu süreci başarılı bir şekilde yönettiklerini, bölgede kalan halkı çok iyi bir şekilde bilgilendiklerini kaydetti.

“Hükümet tarafından yapılması gerekenleri Dipkarpaz Belediyesi üstlendi” diyen Ataoğlu, “Belediyelerin gelirinin hiç olmadığı ayları geçirdiğimiz bu dönemde bile özverili çalışmalar yapıldı” diyerek, Belediye Başkanı Coşkun’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“Karpaz Bölgesi gailemdir” diyen Ataoğlu, bölgenin gelişmesi için geçmiş Turizm Bakanlığı döneminde yapmış olduğu çalışmaları paylaştı.

Doğu ve Batı Bölgesi’nin gelişmediğini ve gelişmesi için bakanlık döneminde bir çok projeler hazırlandığını kaydeden Ataoğlu, “Görev zamanımız yetmedi ama projelerimiz bakanlıkta mevcut, umarım bu projeleri dikkate alırlar ve bu bölgelere gereken ilgiyi gösterirler. Bugün baktığımızda Doğu Bölgesi ile ilgilenilmediğini görüyoruz” dedi.

Ataoğlu şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz bakanlık döneminde yerel yönetimlerle birlikte bölgede halkın sesine kulak vererek turizm, hayvancılık ve tarım alanında çalışmalar yaptık, zamanımız yettiği süre içerisinde projelerimizi hayata geçirdik, şimdi baktığımızda bölge ile ilgili herhangi bir çalışma olmadığını üzülerek görüyorum.”

Yerel Yönetimler Reformu’na değinen Ataoğlu, Demokrat Parti bünyesinde yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yapan bir ekip oluşturduklarını ve belediyelerin tümünde, belediyeler reform ile ilgili alacağı görüşleri bu ekibe ileteceğini anlattı.

Yerel yönetimlerden alınan görüşler doğrultusunda bu yasanın çıkarılmasının doğru olduğuna, yerel yönetimlerin görüşlerine ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Ataoğlu, Meclis’te belediyelerin sesi olabilmek için ziyaretleri gerçekleştirdiğini söyledi.