Ataoğlu'nun Miraç Kandili mesajı...

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ‘Miraç Kandili’ nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şunları kaydetti;

“Yüreklerimizde derin yaralar açan, büyük deprem felaketinin yaşandığı bugünlerde, bu felakette can veren kardeşlerimize duyduğumuz üzüntü ile içinde bulunduğumuz mübarek üç aylarda ettiğimiz duaları bu geceden itibaren artırarak sürdürüyoruz.

Daha çok kenetlenmek, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde gönül gönüle olmak yaralarımızı daha hızlı saracak derecede önemi.

Bu mübarek gecemizde dualarımızı depremde kaybettiğimiz kardeşlerimiz, yakınları ve tüm İslam aleminin huzura, berekete ve refaha kavuşması için edelim. Yüce Allah’tan dileğimiz milletimizi her türlü afet, salgın ve her türlü kaza beladan korumasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Anavatan Türkiyemiz ve yakın coğrafyamızı etkileyen deprem felaketinin yaralarının bir an önce sarılmasını temenni ediyor, Yüce Allah’ımızın merhametine sığınırken, depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet, hayatta olanlara sabır ve metanet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Ülkemizin ve tüm İslâm âleminin Miraç Kandili mübarek olsun.”