Ataoğlu: "Pahalılığı önlemek boynumuzun borcu"

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hayat pahalılığını önlemenin hükümetin boynunun borcu olduğunu belirtti.
DP basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Ataoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bu noktada görev elbette ki hükümetindir. Denetim, kontrol ve yasal ceza müeyyidelerinin sorgusuz-sualsiz hayata geçirilmesi elzemdir. Halkımızı fırsatçı anlayıştan korumak ise en temel görevimizdir. Stokçuluğa karşı ise çok sert tedbirleri almak en temel vazifemizdir. Bu çerçevede, şahsım, partim adına ve hükümetimiz adına konunun takipçisi olacağımızı belirtmek isterim.
Siyaset halka hizmet etmektir. Bu anlayışı şiar edinerek, halkımızın içinde bulunduğu koşulların, daha da zorlaştırılmasına müsaade etmeyeceğiz Konuya ilişkin, her türlü öneri ve görüşü ortaya koyarak, takip ederek, halkımızı suni pahalılıktan korumaya kararlıyız. Çünkü bu halkı pahalılıktan kurtarmak boynumuzun borcudur; ki zaten, halkımızın beklentisi de budur.”