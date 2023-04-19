Ataoğlu, tarihi geçmiş ilaçların bertaraf edilmesi için sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Devlet Laboratuvarındaki tarihi geçmiş ilaçların bertaraf edilmesi için sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bakanlık açıklamasına göre, Çevre Koruma Dairesi yetkilileri ve uzman personel eşliğinde süren çalışmalarla ilgili konuşan Ataoğlu, tıbbi atık sorununun tıbbi atık bertaraf tesisinin devreye girmesiyle son bulduğuna işaret ederek şunları söyledi., “2017 yılından beridir, tıbbi atıkların özellikle tarihi geçmiş ilaçların bertarafına yönelik, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile yaptığımız istişareler, tıbbi atıkların yurt dışına çıkarılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle sürüncemede kalan önemli bir çevresel ve sağlık sorunuydu. Bugün, gerek yasal gerekse de bütçesel çalışmaların sonucunda, ülkemizde kurulan tıbbi atıklar bertaraf tesisi aracılığı ile Sağlık Bakanlığı’na ait tarihi geçmiş ilaçlar ile Tarım Bakanlığı’na ait tarihi geçmiş zirai ilaçların bertarafı çalışmaları kapsamında, tarihi geçmiş ilaçların toplatılması çalışmalarına başlamış bulunmaktayız”

Ataoğlu, özellikle tarihi geçmiş ilaçların düzenli olarak bertaraf edilmesi gerektiğini, ancak yıllardır biriktirilmek zorunda kalındığını kaydetti ve bundan böyle düzenli olarak bu tür atıkların depolanmadan bertaraf edilmesinin önemli olduğunu belirtti.