Ataoğlu: "Turist sayısı 1 milyon 140 bin civarına ulaştı"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, göreve geldikleri zaman 876 bin civarında olan konaklamalı turist sayısını 2018 sonunda 1 milyon 140 bin civarına taşıdıklarını belirtti.

Bu yükselişle orantılı olarak 2015 yılı sonunda 697 milyon dolar olan turizm gelirinin, 2018 yılı sonunda 960 milyon dolara çıktığını dile getiren Ataoğlu bu rakamın ülkenin dış ticaret açığının yarısını karşıladığına işaret etti.

Görev süresi boyunca “Turizm Yatırımlarına Faiz Destekli Kredi Programı Projesi” kapsamında yatırımcılara toplam 9 milyon 550 bin TL kredi kullandırdıklarını kaydeden Ataoğlu, teşvik denetim sisteminin daha kontrollü yürütülebilmesi amacıyla yıllardır elle hazırlanan dosyaların, Ocak 2019 itibarıyla online sisteme geçtiğini kaydetti.

Yurt dışındaki yerli ve yabancı sosyal medya fenomenleriyle de temasa geçerek, kendilerini KKTC’ye getirmek için bir program hazırladıklarını dile getiren Ataoğlu, bu sayede ülke tanıtımına önemli bir katkı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetim Tüzüğü sonucu çevre kirliliğinde poşet bazında yüzde 75 azalma izlendiğini anlatan Ataoğlu atık su ve atık konularında veri tabanı kurulması çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Ataoğlu düzenlediği basın toplantısında, görev süresindeki icraatlarıyla ilgili bilgi verdi. Toplantıya Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel ve bakanlığa bağlı daire müdürleri katıldı.

“AMAÇ, İCRAATLARLA İLGİLİ ÜLKE İNSANINI BİLGİLENDİRMEK”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, son iki hükümet döneminde 3 yıldan bu yana sürdürdüğü Turizm ve Çevre Bakanlığı görevi süresince gerçekleştirdikleri icraatlarla ilgili ülke insanını bilgilendirmek için basın toplantısı düzenlediğini kaydetti.

Bir KKTC vatandaşı için onur duyulacak en büyük görevlerden birinin KKTC Turizm Bakanı olmak ve ülkeyi dünyanın her yerinde temsil etmeye çalışmak olduğunu dile getiren Ataoğlu “Bu büyük bir onur. Bu onuru sizlerle birlikte yaşamaktan şu anda büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisinin olduğunu; her şeyin hızla değişip, geliştiği, kendini sürekli yenileyen, güncelleyen dijital bir çağda yaşandığını dile getiren Ataoğlu, en az teknoloji ve bilim kadar hızla gelişen ve değişen küresel sektörün turizm olduğunun herkesin malumu olduğunu belirtti.

Ataoğlu, “Günümüzde dünya ekonomisi, çevresel tahribatın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim değişikliği riskine karşı sürdürülebilir bir ekonomiyi ve yaşamı yeniden oluşturma arayışı içine girmiştir” ifadelerini kullandı. Fikri Ataoğlu, bakanlığın, turizm sektörünün değişimi dışında kalmayarak, kitle turizminden daha maceracı, eğitici-eğlendirici- sağlığı koruyucu, geliştirici ve geri kazanma bilinciyle hareket ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde turizmin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için pek çok çalışma yapıldığını kaydetti.

Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’a gelen bilinçli turistlere, bir yandan sürdürülebilir turizmi destekleyen bir destinasyon sunmaya gayret ederken, bir yandan da gezginlere ziyaret ettikleri bölgenin yerel halkıyla yaşayabilecekleri, ülkenin kültürüne yakından tanıklık edebilecekleri seçenekler sunmak için politikalar geliştirmek için çalıştıklarını vurguladı.

“TURİST SAYISINI 1 MİLYON 140 BİN CİVARINA ÇIKARDIK”

Kendilerinin göreve geldikleri zaman ülkeye gelen konaklamalı turist sayısının 876 bin civarında olduğunu dile getiren Ataoğlu, sektörle uyum içerisinde çalışarak bu rakamın 2018 yılı sonunda 1 milyon 140 bin civarlarına taşıdıklarını vurguladı.

Ataoğlu, turist sayısında ulaşılan bu seviyenin ülke turizm tarihi içerisindeki en yüksek rakam olduğunu kaydetti.

Yatak kapasitesinin 20 bin 393’ten 25 bin 241’e ulaştığını söyleyen Ataoğlu, “Ayrıca yine dönemimizde yapımına başlanan Bafra bölgesinde 4, Mağusa’da 3, Girne’de 3 ve İskele’de 1 otelin faaliyete geçmesinin ardından yatak kapasitesinin 2020’de 10 bin yatak daha artacaktır” dedi.

“TURİZM GELİRLERİ DIŞ TİCARET AÇIĞININ YARISINI KARŞILAMAKTADIR”

Yatak kapasitesindeki yükselişe bağlı olarak turizm gelirlerinde de ciddi artışlar görüldüğünü, 2015 sonunda 697 milyon dolar olan turizm gelirinin, 2018 yılı sonunda 960 milyon dolara çıktığını vurgulayan Ataoğlu, bu rakam dış ticaret açığının yarsını karşılamakta olduğunu söyledi.

“YATIRIMCILARA YAKLAŞIK 10 MİLYON TL’LİK KREDİ KULLANDIRILDI”

“Turizm Yatırımlarına Faiz Destekli Kredi Programı Projesi” kapsamında yatırımcılara, toplam 9 milyon 550 bin TL kredi kullandırıldığını dile getiren Ataoğlu, “2016-2018 yılı ‘Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ndan 2016 yılında toplam 1 milyon 200 bin TL bütçe ile 6 proje, 2017 yılında ise toplam 6 milyon 450 bin TL bütçe ile 28 proje faydalanmış olup 2018 yılında da 4 milyon TL ile duyuruya çıkılıp başvurular alınmıştır” şeklinde konuştu.

“2016-2019 DÖNEMİNDE 28 YENİ TESİS KAZANDIRILDI”

Fikri Ataoğlu, 2016-2019 yılları içerisinde ülkeye 28 yeni tesisin kazandırıldığı ve yeni tesislerin hizmete girmesi için yatak kapasitesinde son 3 yıl içerisinde 4 bin 848 seviyesine ulaşıldığını kaydetti. Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Ayrıca bakanlığımız tanıtma pazarlama faaliyetleri kapsamında, THY işbirliğinde yurt dışında road show etkinliklerinin yanı sıra Türkiye’de de Haziran-Temmuz döneminde Kuzey Kıbrıs tanıtım etkinlikleri düzenlemiştir. Bu kapsamda, Ordu, Bursa, Gazi Antep ve Antalya’da tanıtım etkinlikleri düzenlenmiştir. Yapılan tanıtım çalışmaları sonrasında özellikle Antep ve Antalya’dan gelen turist sayısında artışlar gözlemlenmiştir.

Önümüzdeki Haziran ayı itibarı ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Adana, Mersin ve Trabzon’da yapılacak olan tanıtım çalışmalarının takvimlendirilmesi de yapılmış durumdadır”

“DENETİM İŞLEMLERİ ARTIK ON-LINE YAPILIYOR”

Ocak 2019 itibarıyla denetim işlemlerinin artık on-line sistem çerçevesinde gerçekleşmeye başlandığını dile getiren Ataoğlu sözlerine söyle devam etti:

“Bakanlığımız himayesinde, Başbakanlık, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle turizm sektör temsilcileri, birlikler ve üreticilerin katıldığı ‘KKTC Turizm Endüstrisinde Yerel İstihdam ve Yerli Üretim Olanaklarının Artırılması’ konulu toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantının sonuçları, yakın bir zamanda ilgili Bakanlıklarca oluşturulacak komiteler tarafından çalışmalar sonuç odaklı devam ettirilecektir.

İskele, Beyarmudu ve Derinya Sınır Kapısı’nda yeni Turist Enformasyon Ofisleri hizmete girmiştir”

“OTEM YENİDEN EĞİTİM VERMEYE BAŞLADI”

2001 yılından beridir kapalı bulunan OTEM’in 2017 yılında kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla yeniden yapılandırılarak, eğitim vermeye başladığını vurgulayan Ataoğlu, ülkenin her yanındaki gençlere olanak sağlamak amacıyla yatılı eğitime de olanak sağlayacak çalışmaların da sonuçlanma aşamasına geldiğini kaydetti.

“KUZEY KIBRIS TURİZM STRATEJİSİ 2024 ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ”

Turizmde var olan sorunların tespiti adına Temmuz 2018 yılında tüm paydaşlar, akademisyenler, yerel yönetimler ve TC Lefkoşa Büyük Elçiliği ile birlikte “Kuzey Kıbrıs Turizm Stratejisi 2024” çalıştayının gerçekleştirildiğini dile getiren Ataoğlu, müteakip süreçte çalışmaların odak grupları oluşturularak bu stratejik plan yazımının sonuçlanma aşamasında olduğunu belirtti.

“YENİ MEDYA TANITIMLARI HAZIRLIKLARI YAPILDI”

Ataoğlu, bakanlık olarak klasikleşmiş tanıtım modellerinin yanı sıra dijital pazarlama ve sosyal medyayı kullanarak yeni reklam tanıtımları gerçekleştirmek adına hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Bakanlık döneminde tarihi mirasın korunması adına, her ilçeye bir müze açma düşüncesiyle görev süreleri boyunca ülkeye müze kazandırma adına sürekli yeni projeler ürettiklerini dile getiren Ataoğlu şöyle devam etti:

“İskele Arkeoloji Müzesi ile 1979 yılından sonra ilk kez ülkemize müze kazandırmanın gururunu yaşadık. Lüzinyan Evi’ni tamamen yenileyerek yeni çehresi ile hizmete açtık.

Yarın Orta Çağ Lahitleri Müzesi’ni de ülkemize kazandırmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız. Lefke Vasıf Palace ve Güzelyurt Tren İstasyonu Müzelerinin restorasyonu tamamlanmış olup, iç düzenlemeleri yapılmaktadır. Lefkoşa Derviş Paşa Konağı Etnoğrafya Müzesi restorasyonu ve iç düzenlemesi yeniden yapılıp hizmete açılmıştır. Eski eser depolarında atıl halde bulunan ve bakımı yapılmadığı için sergilenemeyen eserlerimizin sergilenmesine olanak sağlamak amacı ile Lefkoşa’da bulunan Bakım Onarım ve Konzervasyon Merkezine konzervatör ve konzervasyon teknikeri istihdamı yapılıp merkez faal hale getirilmiş ve eski eser depolarındaki birçok eserin bakımı yapılıp müzelerde sergilenecek duruma getirilmiştir. Güzelyurt Doğa Müzesi yeniden düzenlenmiş ve modern müzecilik kurallarına uygun olarak açılışı gerçekleştirilmiştir. Şömineli Ev Müze ve Eğitim Merkezi olarak düzenlenecek olan Gazimağusa Şömineli Ev restorasyonu tamamlanmıştır. Halen iç düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Tarihi Girne Kapısı binası restorasyonu tamamlanmıştır. Girne Güzel Sanatlar Müzesinin projelendirilmesi için Mimarlar Odası ile birlikte çalışılmaya başlanmıştır. Müze ve Ören Yerleri kapalı devre kamera sistemleri projesinin metrajı, özel teknik şartnamesi hazırlanıp ihaleye çıkılmış ve ihale tamamlanmıştır.

Gazimağusa’da bulunan Namık Kemal Müzesi İç Düzenleme çalışmalarının sonuna gelinmiştir. Gazimağusa’da bulunan Akkule Müzesi İç Düzenleme çalışmaları tamamlanmış ve açılışı yapılmıştır”

“SU ALTI ARKEOLOJİ ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI”

Ataoğlu, sualtı kültürel mirasını belgeleme ve koruma çalışmaları çerçevesinde, ülkede sualtında bulunan arkeolojik değerler ve yakın tarihe ait kültür varlıklarına yönelik araştırma, belgeleme ve koruma çalışmalarının da başlatıldığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasularında ilk kez bu kadar geniş kapsamlı bilimsel bir çalışma yapıldığına dikkat çeken Ataoğlu, “Kocareis-Sualtı Araştırma Projesi’nde bir hafta boyunca sualtındaki alan tespit edildi, planlandı ve fotoğraflandı. Dökümanlama işleminin ardından eserler deniz tabanından çıkartılıp Koruma ve Onarım Merkezi’ne teslim edildi. Yavuz Çıkarma Plajı Tarihi Sit Alanı olarak ilan edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“ÇEVRE DERSİ MÜFREDATA KOYULDU”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği halinde 9’uncu sınıflarda çevre dersinin müfredata sokularak eğitime başlandığını dile getiren Ataoğlu, çocuklara çevre bilincini aşılamak adına okullarda ayrıştırıcı çöp kutuları yerleştirildiğini kaydetti.

Ataoğlu, ülkede ilk kez daire ile özel sektör arasında KKTC’nin biyolojik çeşitliliğini koruma çalışmalarıyla ilgili eksiklik olan Yaban Hayvanları ve Kuşları için Rehabilitasyon Merkezi’nin de içinde bulunduğu bir projenin ÇED raporu onaylanarak yürürlüğe sokulduğunu kaydetti. Ataoğlu, Püsküllü bölgesindeki atıksu sorunu çözülmüş ve bölgeye son teknoloji bir pompa istasyonu kazandırıldığını belirtti.

“ÇEVRE KİRLİLİĞİNDE AZALMA OLDU”

Bir devrim niteliğinde olan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetim Tüzüğü yürürlüğe girdiğini ve bu kapsamda 15-50 mikron kalınlığındaki poşetler 25 kuruş olarak ücretlendirildiğini dile getiren Ataoğlu, uygulamayla çevre kirliliğinin poşet bazında yaklaşık yüzde 75 azaldığını söyledi.

Denizlere yapılan derin deşarjların tespiti ve denetlenmesiyle ilgili bir dalgıçlık firmasından hizmet alınarak, tespitler yapıldığını dile getiren Ataoğlu, denize kıyısı bulunan otel ve tesislerin deniz deşarjlarının belirlenmiş olup, “Sürekli Atık Su İzleme Sistemi” kurulması ile ilgili ihale çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

“TEHLİKELİ ATIK GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM TESİSİ KURULDU”

Kalecik’te meydana gelen deniz kazası sonucunda oluşan tehlikeli atıklar da dahil ülke genelinde var olan tehlikeli atıkların ( atık lastik, atık yağ, tarihi geçmiş ilaç, tarihi geçmiş zirai ilaç) bertarafına ve geri kazanımına yönelik Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisi kurulmasıyla ilgili ÇED sürecinin sonuçlandırıldığını kaydeden Ataoğlu, tesis in önümüzdeki günlerde faaliyete geçeceğini belirtti.

“YAKIT VE KÖMÜR ANALİZ LABARATUVARI ÜLKEYE KAZANDIRILDI”

Ülkeye ithal edilen kömürlerden numune alınıp, Türkiye’de akredite bir laboratuvarda analizlerinin yapılmasının sağlandığını dile getiren Ataoğlu, yakıt ve kömür analiz laboratuvarı ihale sürecinin tamamlanmış olup, yakın zamanda ülkeye kazandırılacağını söyledi.

“ATIKSU VE ATIK VERİ TABANI KURULDU”

Atıksu ve atık konularında veri tabanı kurulması çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Ataoğlu, veri tabanının ilgili şubeler tarafından kullanılmaya başlandığını vurguladı.

Çevre Dairesi’ne günümüz teknolojisine uygun ekipman kazandırmak amacıyla AB ile işbirliği yapılarak, yakın zamanda daireye yeni ekipmanlar gönderileceğini dile getiren Ataoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Yine çalışmalarımız kapsamında ilk kez 2019 yılı Çevre Denetim Planı hazırlanmıştır. Atık Lastiklerin Yönetimi, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü, Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü yürürlüğe girmiştir. Aynı zamanda şu an personelin üzerinde çalışıp, hazır hale getirdiği yedi adet taslak tüzük bulunmaktadır.

Entegre Katı Atık Yönetim Planı, Düzenli Depolama Alanlarının Yönetim Tüzüğü, Atık Yönetim Tüzüğü, Tehlikeli Atıkların Yönetimi Tüzüğü, Atık Suların Kontrolü ve Yönetimi Tüzüğü, Çevre Denetimi Tüzüğü, Sulak Alanlar Tüzüğü bitirilerek Bakanlar Kurulu’na gönderilme aşamasına gelmiştir. Sadece İnşaat ve Moloz Atıkları Yönetim Tüzüğü henüz sonlandırılmamıştır”

“GİRNE ANTİK LİMAN’I ONARIM İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Ataoğlu ayrıca, Girne Antik Liman’da acil olarak yapılması öngörülen bazı tamirat, tadilat ve onarım işlerini gerçekleştirdiklerini; Girne Antik Yat Limanı’nın geliştirilebilmesi için çalışmaların tamamlanmış ve ihaleye çıkılma aşamasına gelindiğini söyledi.

Bafra Turizm Yatırım Bölgesinde golf alanları, eğlence ve dinlence alanları ile spor tesislerine yönelik Bakanlığın gerekli çalışmaları tamamlanmış olup, Bafra Emirnamesinde yapılması gereken değişikliklerin Şehir Planlama Dairesi’ne bildirildiğini dile getiren Ataoğlu, Güzelyurt-Lefke Bölgesi Turizm Yatırım Alanı Projesi kapsamında, tüm Batı bölgesinin turizm yatırım alanı olabilecek bölgeler içinde 7 adet turistik tesis alanı, sahil bandında kafeler, dükkanlar, restoranlar, eğlence merkezlerinin yer alacağı rekreasyon alanlarının olacağı avan projenin hazırlandığını ve yine bu alanda bir yat limanı yapılması çalışmalarının sürmekte olduğunu kaydetti.

Bafra Turizm Yatırım Bölgesi ile Gazimağusa arasında deniz yoluyla yolcu taşıma projesinin hayata geçirilmesi için arazi rezervi yapıldığını söyleyen Ataoğlu, Gazimağusa’da, Palm Beach bölgesinde, yap-işlet- devret yöntemi ile bir yat limanı ve tesisleri yapılması için yeniden ihaleye çıkılmasına yönelik tüm çalışmaların tamamlandığını belirtti.

“KITOB YASA ÇALIŞMALARI BAŞLADI”

Ataoğlu ayrıca, KITOB Yasası’nın tadil edilme ve Oteller Tüzüğü’nün revize çalışmalarına başlandığını dile getirdi.

Tüm çalışma arkadaşlarına minnettar olduğunu ifade eden Ataoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Ülke turizmimizin gelişmesi için beklentimin bütün personelimizin yeni gelen arkadaşlarımızla da aynı ahenk içinde çalışmasıdır. Bu masada benimle birlikte oturan arkadaşlarım ve geriye kalan bütün çalışma arkadaşlarım ile birlikte görev sürem boyunca bana büyük destek veren turizm sektörümüzün duayenleri ve paydaşlarının bu güne kadar sürdürdüğü özverili çalışmaları bundan sonraki süreçte de sürdüreceklerinden eminim.

Öyle anlar vardır ki duygusal yoğunluğu derindir ve ifade etmek istediğiniz hususları ifade ederken zorlanırsınız; böyle bir anı yaşıyoruz. Göreve başladığım andan itibaren hep günün 25. Saatini bulmaya çalıştık bir kez daha kadrom ile gurur duyuyorum. Çalışma süremiz boyunca hiçbir arkadaş mazeretle gelmedi. Yoğun bir tempoda çalıştık.

Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim. Bir KKTC vatandaşı için onur duyulacak en büyük görevlerden birisi KKTC Turizm Bakanı olmaktır ve ülkemizi dünyanın her yerinde temsil etmeye çalışmaktır. Bu büyük bir onur. Bu onuru sizlerle birlikte yaşamaktan şu anda büyük bir mutluluk duyuyorum.

Hep beraber bir kardeşlik ortamı içinde çalışarak son üç yılda elde ettiğimiz kazanımların bundan sonra da artarak devam etmesini diliyor ve yeni kurulacak hükümete başarılar diliyorum.”