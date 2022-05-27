Ataoğlu, Türkiye şampiyonu olan Çanakkale Ortaokulu öğrencilerini kabul etti

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye’de, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Ortaokullar arası Bisiklet Yarışları’nda üstün başarı sağlayarak yıldız erkekler kategorisinde takımsal klasmanda Türkiye şampiyonluğu kupasını elde eden Çanakkale Ortaokulu öğrencileri Mustafa Çavuş, Asım Öngün, Ömer Yalçın ile okul müdürü Emin Özkalp ve eğitici spor öğretmenleri Arseven Sermet ve Osman Yilsev’den oluşan heyeti kabul etti.

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çanakkale Ortaokulu heyetini kabulünde yaptığı konuşmasında, öğrencilerin üstün başarılarından dolayı gurur duyduğunu, her birini ayrı ayrı tebrik ettiğini belirtti.

Ataoğlu, Türkiye’nin 40 ilinden toplamda 500 Türkiye’nin 40 ilinden toplamda 500 sporcunun katıldığı Ortaokullararası Bisikler Yarışı’nda üstün başarı göstermenin önemine vurgu yaparak, “Bu başarı bizleri gururlandırıyor. Gururlandırdığı kadar da gerek spor, gerek kültür, sanat gerekse de bilim alanlarında birçok başarılı gencimizi görmek, onların bu başarılarını devam ettirmelerine olanak sağlayacak imkanları yaratmanın gayret ve arzusu içerisinde olmamıza motive sağlıyor” dedi.

Çanakkale Ortaokulu Okul Müdürü Emin Özkalp da kabulde yaptığı konuşmasında, Ataoğlu’na kabulünden dolayı okul adına teşekkür ederek, kendilerini bizzat arayarak davet etmesi ile elde edilen başarının taçlandırıldığını belirtti.

Özkalp, öğrencilerin başarısının, ülke yöneticileri tarafından önemsenmesi, öğrenciler için büyük bir motive kaynağı da olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Ataoğlu, Türkiye kupasını kazanan öğrencilere hediyeler verdi, sohbet etti.