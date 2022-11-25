Ataoğlu, TÜRSAB’ı kabul etti

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Sağlık Turizmi İhtisas Başkanı Zeynep Hale ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’ın dünyada gün geçtikçe önemi artan Sağlık Turizmi alanında daha fazla pay alabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin pandemi sürecinde halkın ve ülkesinde bulunan turistlerin sağlığını koruma noktasında önemli başarı elde ettiğinin altını çizen Bakan Ataoğlu, “ülkemiz Kuzey Kıbrıs, gelişmiş ülkeler ve Akdeniz çanağındaki turizm bakımından rakip ülkeler arasında, vaka, iyileşme, vefat sayıları ve tedavi olanakları açısından pandemiyi en iyi yöneten ülkelerden biri olmuştur. Elde ettiğimiz bu başarının etkisiyle uluslararası alanda ülkemize duyulan güven de artmıştır. Gerek elde ettiğimiz başarının olumlu etkisi, gerekse de konseyin üyeleri ile birlikte uluslararası alanda yürüttüğü faaliyetlerle sağlık ile turizm hizmetlerinin birleştirilerek Kuzey Kıbrıs’ta sunulan ürünlere her geçen gün rağbet artmaktadır.” dedi.

Bakanlığın iç dinamikleri ve Anavatan Türkiye’nin desteği ile Kuzey Kıbrıs’taki mevcut turizm çeşitlerini geliştirmek için çalıştıklarını belirten Bakan Ataoğlu, eş zamanlı olarak da Sağlık Turizmi gibi katma değeri yüksek alternatif turizm alanlarının gelişmesi için adımlar attıklarının altını çizerek, önümüzdeki yıldan itibaren Kuzey Kıbrıs’a sağlık turizmi yatırımlarının gelmesinin önünü açacak çalışmaları da tamamlamak üzere olduklarını söyledi.

Bakan Fikri Ataoğlu konuşmasının sonunda Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Sağlık Turizmi İhtisas Başkanlığı heyetinin muhatapları ile yapacağı çalışmaların iki ülke arasındaki Sağlık Turizmi alandaki işbirliği geliştireceğine inanç belirtti.

-Hale

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Sağlık Turizmi İhtisas Başkanı Zeynep Hale de ziyarette yaptığı konuşmada, Bakan Fikri Ataoğlu’a iki ülke arasında Sağlık Turizmi alanındaki işbirliğinin gelişmesine verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, hedeflerinin, Turizm Bakanlığı’nın vereceği destek ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) birlikte yürütecekleri çalışmaların en kısa sürede sonuç alınması olduğunu söyledi.

Zeynep Hale konuşmasının sonunda, adada bulunacakları iki gün boyunca Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan yanı sıra KITSAB Başkanı, Özel Hastaneler Birliği Başkanı ve turizm profesyonelleri ile çeşitli toplantılar yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Sağlık Turizmi İhtisas Başkanı Zeynep Hale ziyaretin sonunda Bakan Ataoğlu’na iki ülke arasında Sağlık Turizmi alanında iş birliğinin gelişmesine verdiği destekten ötürü plaket taktim etti.