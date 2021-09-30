Ataoğlu: “Ülke demokrasisinin yeniden tesisi için, dp olmazsa olmaz bir partidir”

Demokrat Parti (DP) Tüzük Kurultayı yapıldı. Kurultayda, parti tüzüğündeki değişiklikler oy birliğiyle kabul edilerek, parti üyelerinin onayına sunuldu.

DP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan DP Tüzük Kurultayı, divanın oluşturulması ve DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun konuşmasıyla başladı.

ATAOĞLU: “TURİZM, EKONOMİ İÇİN OLMAZSA OLMAZ”

Ataoğlu, DP’nin her geçen gün büyüyen bir parti olduğunu, tüzüğünün de bu büyümeye paralel olarak daha demokratik bir hale getirilmesi gereksiniminin ortaya çıktığını belirtti.

Ataoğlu, parti olarak gailelerinin sadece toplumsal olduğunu, bunun ispatının da, DP’ye ait bakanlıkların icraatları olduğunu söyledi.

Turizmin KKTC ekonomisi için “olmazsa olmaz” olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “Pandemi dolayısıyla turizmin KKTC ekonomisi için ne denli önemli olduğunu herkes bir kez daha gördü. Projelerimiz ile hükümete geldik. Gailemiz memleketti, gençlerdi, ekonomi idi. Bu gailemiz doğrultusunda çalışmalarımızı yaptık. Özellikle pandemi içerisinde çalışmalarımızı, gece gündüz, toplumsal gaile ile gerçekleştirerek belli aşamalara getirdik” dedi.

Ataoğlu, çalışmaların hayat bulması noktasında hep engellerle karşılaştıklarını belirterek, DP’nin muhalefette olduğu dönemlerde özellikle turizm konularında hükümete birçok öneri götürdüklerini hatırlattı.

“Özellikle turizm konularında bizzat kendim, dönemin Turizm Bakanlarına görüş ve önerilerimi, yine toplumsal gaile dürtüsü ile ortaya koymama, her türlü yardım ve desteği belirtmeme rağmen, hiç bir adım atılamadı. Sonuç koskocaman bir hiç oldu” diyen Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Bütün alternatifleri ortaya koymama rağmen, bu dönemde turizm olmaz dediler. Hükümet görüşmelerinde parti olarak Turizm Bakanlığı’nı istediğimiz zaman da bizlere, Turizm Bakanlığı’nı alın ve bize sunduğunuz önerileri nasıl hayata geçirebileceğinizi görelim dediler, turizmi 12 aya çıkardık.”

DP Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hükümete gelir gelmez, pandeminin yarattığı ekonomik darboğazın ancak ve ancak turizmle giderilebileceği inancı ile kapalı devre turizm modelini devreye koyduklarını, bununla birlikte sektörün çarklarının yeniden dönmesini sağladıklarını belirtti.

Ataoğlu, kapalı devre turizmin ardından pandemi koşulları da dikkate alınarak, açık devre turizme geçiş sağladıklarını, bugün ise turizmi 12 aya yayacak projeler ortaya koyarak, Almanya ile başlayan ve İskandinav ülkeleri ile devam edecek kış turimini devreye koyduklarını belirtti.

2016 yılında Turizm Bakanlığı döneminde başlattıkları turizmin 12 aya yayılması planlarını bu dönemde hayata geçirdiklerini belirten Ataoğlu, “6 aylık turist hedefimiz olan 100 bin turist hedefimize, 2 haftada 135 bin turistle ulaştık” dedi.

DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Atoğlu, Girne Antik Liman ve Gazimağusa liman projeleri hakkında da; “Girne Antik Liman, bugüne kadar bütün Turizm Bakanlarının sadece fotoğraf çektirdikleri, hiç bir somut adım atamadıkları bir yer haline geldi. Hem Gazimağusa’da yeni bir yat limanı inşaası hem de Girne Antik Liman ile ilgili 4 aşamalı projesini bıkmadan usanmadan çalıştık ve tamamladık” diye konuştu.

Ataoğlu, önlerine ne engel çıkardılarsa hepsini bıkmadan usanmadan yerine getirdiklerini, amaçlarının bıktırmak olduğunu kaydetti.

2 PROJE BAKANLAR KURULU’NA GİDECEK

Ataoğlu, ileriki günlerde iki projenin de Bakanlar Kuruluna yeniden götürüleceğini belirterek, Bakanlar Kurulu’ndaki tavıra göre de kamuoyuna açıklama yapacaklarını ifade etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti’nin her bir yetkilisi ve kurumları olarak, kişisel menfaat gözetmeksizin, sadece toplumsal menfaat gailesiyle, bıkmadan ve usanmadan çalışmalarını sürdürdüğünü ve bundan böyle de aynı gaile ile çalışmalarını devam edeceğini belirtti.

“DENKTAŞ’IN MEMLEKET SEVDASIYLA BU ÜLKEYE SEVDALI BİR PARTİYİZ”

Ataoğlu, “Bizler, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın memleket sevdası ile bu ülkeye sevdalı bir partiyiz. Değerlerimiz ve ilkelerimiz millet, vatan, gençler ve geleceğimizdir. Bu ülkenin ekonomik ve siyasi anlamda hak ettiği yere ulaşması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bizler sadece kendimize, değerlerimize, devletimize ve bizlere inananlara güvendik, gübvenmeye de devam edeceğiz” dedi.

Olası erken seçim tarihinin çok kısa bir süre içerisinde belli olacağını belirten Ataoğlu, “Demokrat Parti, tüm ilçe örgütleri ile seçime her daim hazır bir parti konumundadır. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde, devletimizi daha güçlü hale getirecek projeleri ve önceliği ile hazır bir partiyiz. Gün ve gün daha da büyüyen ve 1992’de olduğu gibi bugün ülke demokrasisinin yeniden tesis edilebilmesi için DP’ye daha çok ihitiyaç vardır ve bunu halkımız da görüyor” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun konuşmasının ardından Kurultay Divanı tarafından okunan tüzük değişikliklerinin oylamasına geçildi. Tüzük değişiklikleri oy birliği ile kabul edilerek, tüzük kurultayı tamamlandı.