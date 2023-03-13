Ataoğlu ve Oğuz, Koop-Bank çalışanlarıyla birlikte fidan dikti

Koop-Bank çalışanları Taşkent bölgesinde bulunan Koop-Bank Ormanı’nda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da fidan dikim etkinliği düzenledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katıldığı etkinlikte banka yönetimiyle banka çalışanları Orman Dairesi’nin desteğiyle fidan dikti.

Fidan dikimi sonrasında açıklama yapan Ataoğlu, doğanın insan hayatındaki yerinin önemine vurgu yaparak, bu tür organizasyonlar sayesinde gelecek nesillere daha yeşil alanlar bırakabileceklerini söyledi.

Koop-Bank’ın böylesi anlamlı bir projeyi hayata geçirmesinden ötürü tüm çalışanlara ve yönetime teşekkür eden Ataoğlu, her bireyin doğaya ve çevreye karşı duyarlı olması gerektiğine işaret etti.