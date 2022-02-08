Ataoğlu: "Yenilenmeye devam ediyoruz"

Demokrat Parti (DP), seçim sürecindeki milletvekili adaylarına yönelik “Birlik ve Beraberlik” gecesi düzenledi. DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu gecede milletvekili adaylarına teşekkür belgesi takdim etti.

ATAOĞLU

DP’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, partiye kattıkları değer ve çalışmalarından dolayı milletvekili adaylarına teşekkür etti. Ataoğlu, “Demokrat Parti sizin eviniz olmaya devam edecek, sizin demokrasimize ve partimize katkınız hep şükranla anılacaktır” dedi.

Seçim sonrası teşekkür ve değerlendirme toplantılarının devam ettiğine işaret eden Ataoğlu, ilerleyen süreçte birlik ve beraberlik doğrultusunda ziyaretleri sürdüreceğini kaydetti.



“YENİLENMEYE DEVAM EDİYORUZ”Ataoğlu şöyle devam etti:“Seçim sürecinde yaptığımız atılımlara hız kesmeden devam ediyoruz. Kurduğumuz ekiplerle birlikte gece gündüz demeden yenilenme, dönüşüm ve değişim konularında toplantılar, fikirler geliştiriyoruz ve uygulamaya koyuyoruz. Dönüşüm ve yenilenme programımız, kuruluş ilkelerine bağlı kalınarak, ‘çağdaş bir program’ olarak devam etmektedir.”Ataoğlu, ilerleyen süreçte Demokrat Parti’nin adından daha sık söz ettirecek bir parti olacağını da ifade etti.