Ataoğlu’dan Akıncı’ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanlığı’na seçilmesinin ardından kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Fikri Ataoğlu’nu kutlayarak görevinde başarılar diledi.

Fikri Ataoğlu’nu DP Genel Başkanlığı’na seçilmesinden dolayı kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, tarafsız ve bağımsız Cumhurbaşkanlığı makamı olarak bütün partilerle eşit mesafede ve tüm partilerle diyalog içinde olmaya özen gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, tüm partilerle olduğu gibi Fikri Ataoğlu’nun genel başkanlığındaki Demokrat Parti ile de geçmişte olduğu gibi yakın ve verimli diyalog içinde çalışmayı önemsediğini belirtti.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, görevine başlamasının ardından ilk nezaket ziyaretini Cumhurbaşkanına yaptığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Akıncı ile geçmişte olduğu gibi DP Genel Başkanı olarak da yakın ve iyi ilişkiler içinde çalışmaya devam edeceğine olan inancını ifade etti.

Fikri Ataoğlu’na DP Genel Sekreter Yardımcı Hande Kayasal’ın eşlik ettiği görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ da hazır bulundu.