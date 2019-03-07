Ataoğlu:"Herkesi Kuzey Kıbrıs’a davet ediyoruz"

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, ITB Berlin 2019 Turizm Fuarı kapsamında Türkiye stadında dün akşam bir resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona katılarak bir konuşma yapan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın, 10 bin yıllık köklü tarihe sahip aşk ve sevgi adası olduğunu dile getirerek herkesi Kuzey Kıbrıs’a davet etti.

Kuzey Kıbrıs’ta günümüzün bilinçli turistlerine bir yandan sürdürülebilir turizmi destekleyen bir destinasyon sunmaya gayret ederken, bir yandan da gezginlere ziyaret ettikleri bölgeni yerel halkı ile yaşayabilecekleri ülke kültürüne yakından tanıklık edebilecekleri seçenekleri sunmak için politikalar geliştirdiklerini kaydeden Ataoğlu, ‘yeni turist profiline uygun olarak, birden fazla tecrübe ve kütür deneyimi sunan alternatif ve tercih edilen bir destinasyon olmak için çalıştık’ dedi.

Ataoğlu, ITB Berlin 2019 Turizm Fuarı’nın, Kuzey Kıbrıs için önemli olduğunu ifade etti.

Fuara bu yıl farklı bir konsept ile Girne Kalesi ve Batık Gemi temasının kullanıldığını ifade eden Ataoğlu,Girne Kalesi’nde sergilenen batık geminin maketinin kullanıldığını söyledi.

Hedeflerinin,batık gemi gibi paha biçilmez ve dünyada tek olan değerlere dikkat çeken Ataoğlu,amaçlarının turistlerin ilgisini ülkeye çekmek olduğunu vurguladı.

Ülkeyi ziyaret eden turist sayısının her geçen yıl arttığını belirten Ataoğlu,“ Ben dünyayı gezdim diyen birisi eğer Kuzey Kıbrıs’a gelmediyse, dünyayı gezmiş sayılmaz , Akdeniz’in anahtarı kuzey Kıbrıs’tır “diyerek herkesi Kuzey Kıbrıs’a davet etti.

Bakan Ataoğlu,konuşmasının sonunda,ITB Berlin 2019 Turizm Fuarının sonuçlarının hayırlı olmasını diledi..

Ataoğlu’nun konuşmasının ardından TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bir konuşma yaparak, Türkiye turizminde yaşanan gelişmeler ve hedefler hakkında iblgi verdi.