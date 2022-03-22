Ataoğlu’ndan dünya su günü mesajı

Ataoğlu’ndan dünya su günü mesajı
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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Su, sadece insanlar için değil, bütün canlılar için hayati önem taşır ve vazgeçilmezimizdir. Dünya nüfusunun hızlı artışı, küresel iklim değişikliği, su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı gibi nedenlerle su kaynaklarında azalmalar olduğunu gözlemlemekteyiz.

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Hayatımızın bir parçası, yaşamın temel kaynağı olan suyun kıymetini bilerek kaynaklarımızı doğru kullanmalı, suyumuzu israf etmemeliyiz.
Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmenin ilk şartı, yaşadığımız çevreyi ve doğal kaynaklarımızı korumaktır. Bugün koruyacağımız her damla, yarın ihtiyaç duyacağımız suyun bir parçası olacaktır.
Gelecekte oluşabilecek risklere karşı bugünden önlemimizi alalım, suyumuzu verimli kullanalım. 
Bu düşüncelerle, 22 Mart Dünya Su Günü'nün su kaynaklarımızın bilinçli ve duyarlı kullanılması konusunda bir farkındalık oluşturmasına temenni ediyorum.”

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