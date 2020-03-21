Ataser: "Biz öğrencilere değil, konuma itiraz ettik"

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, “Biz öğrencilerimize karşı değiliz. Biz bu kadar otel boş iken neden şehrin tam ortasında, yerleşim alanlarına çok yakın ve hiçbir özel güvenliği olmayan bu otelin seçildiğini sorgulamak istedik” dedi.

Ataser yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere’den bu sabah charter seferle KKTC'ye gelen öğrencilerin götürüldüğü öğrenci yurdunu “beğenmeyince” yetkililerin devreye girerek öğrencilerin otellerde konaklaması için çalışma başlattığını, bu bağlamda da yurtlardan alınan öğrencilerin Alsancak'ta bulunan River Side Otel’e getirildiğini kaydetti.

Ataser, bu konuda şunları dile getirdi:

“Alsancak’ta şehrin içindeki bir otelin seçilmesi üzerine bölge sakinleri ile birlikte bu durumun yanlış olduğunu savunduk. Biz öğrencilerimize karşı değiliz. Biz bu kadar otel boş iken neden şehrin tam ortasında, yerleşim alanlarına çok yakın ve hiçbir özel güvenliği olmayan bu otelin seçildiğini sorgulamak istedik.

Bölgemizde başka oteller var ve hepsi de müsait. Örneğin Lapta oteller bölgesindeki oteller bu öğrencileri almaya hazır olduklarını beyan etti. O otellerin yakınlarında yerleşim birimleri yok. Neden ısrarla Alsancak’ın içinde yer alan ve yerleşim birimlerine çok yakın olan bu otel seçildi.

Sosyal medyada biz öğrencileri istemiyormuşuz gibi bir hava yaratıldı hemen. Oysa şu an bu öğrencilerin içinde benim öz yeğenim de var. Biz öğrencilere karşı değiliz, sadece dediğimiz neden bunca otel boş iken şehrin içinde, yaşam alanlarına çok yakın bu oteli tercih etti yetkililer? Bizim itirazımız otelin konumuna.

Konuyu sosyal medyada farklı anlaşılması bizleri üzmüştür. Toplum olarak çok hassas bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde toplumsal seferberlik adına bundan önce de bundan sonra da elimizden gelen tüm çabayı sarf etmeye devam edeceğimizi; bu vesile ile de hükümetin bu kararını yeniden gözden geçirmesini istiyoruz ve herkese sağduyulu davranmasını tavsiye ediyoruz.”

Ataser, bugün saat 14.00’te tüm bölge muhtarları ile birlikte Alsancak Belediyesinde basın toplantısı düzenleyeceklerini de kaydetti.