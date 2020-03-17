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Ataser: "Bu süreçte birlik olmalı, birbirimize yardımcı olmalıyız"

Ataser: "Bu süreçte birlik olmalı, birbirimize yardımcı olmalıyız"
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Alsancak Belediyesi, dar gelirli bir çok ailenin daha yüzünü güldürecek.

Bu sürecin sonunda ekonomik olarak zorluklar yaşanacağını kaydeden Ataser, esnafı ve vatandaşı koruyacak ekonomik önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.Alsancak Belediyesi olarak durumu iyi olmayan kişilere destek vereceklerini sosyal medya hesanında duyuran Ataser;" Ekonomik durumu iyi olan vatandaşlarımızın ,iş adamlarımızın ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardımcı olma açısından yardım paketlerine ihtiyacımız bulunmaktadır" çağrısında bulunarak,yardım etmek isteyenler verilen numaralara ulaşılmasını istedi.

Ataser'in o paylaşımı;

BU BİR ÇAĞRIDIR :Zor bir süreçten geçmekteyiz .Bu süreçte birlik olmalı ,birbirimize yardımcı olmalıyız .Ekonomik durumu iyi olan vatandaşlarımızın ,iş adamlarımızın ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardımcı olma açısından yardım paketlerine ihtiyacımız bulunmaktadır.Yardım etmek isteyen vatandaşlarımızın bu numaralara ulaşması önemle rica olunur .İrtibat numaralarımız 0548870 5575 Enver Özbirim 05488705570 Salih Gürler

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 23:47
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