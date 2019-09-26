Ataser kararlı: "Amatör Gezi Tekneleri Projesi hayata geçirilecek”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, belde için birçok yatırımlara imza atan, yeni projeler üretmeye devam eden ve KKTC'nin en iyi belediye başkanları arasında herzaman örnek gösterilen bir başkan olmuştur. Hem turizm amaçlı hem de bölge halkı için yeni projeler üreten Ataser özellikle son günlerde Alsancak Belediyesi tarafından inşaatına başlanacak olan “Alsancak Amatör Gezi Tekneleri ve Amatör Balıkçılar Birliği Limanı”, halk plajına yakın yerde inşa edilecek olmasından dolayı bölgede ikamet eden ve sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımları gören bazı vatandaşların tepkisine yol açtı.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Kervansaray bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan, “Alsancak Amatör Gezi Tekneleri Projesi”nin üç boyutlu şeklini paylaşmasından sonra sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine bugün yine bir paylaşımda bulunarak projeyi yapmakta kararlı olduklarına dikkat çekti.

Ataser’in projenin üç boyutlu halini sosyal medyada bu şekilde paylaşmasının ardından;

BU BİR BİLGİLENDİRMEDİR :Alsancak Amatör Gezi Tekneleri Projesinin Üç Boyutlu Şeklidir .Projemizin 2016 yılında YERİ ve KONUMU ile ilgili ÖN İzinlerimiz alınmıştır . Projemizin TÜM İzinleri Daire görüşleri alınmadan o bölgede hiçbir çalışmamız olmayacaktır .TÜM İzinler alındıktan sonra ÇALIŞMALARIMIZA Başlayacağız .

Bir kaç saat sonra yine kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yeniden bir bilgilendirme yazısı yazarak projeyi yapmakta kararlı olduklarına bir kez daha vurgu yaptı.

Fırat Ataser’in son paylaşımı işte şöyle:

BU BİR BİLGİLENDİRMEDİR : ALSANCAK BELEDİYESİNİN Bütünlüklü projeleri arasında bulunan Milli Parkın devamında bulunan SAHİL DÜZENLENE Ve HALK PLAJI projesini (Anıtın ) alt tarafı sahil yürüyüş projesiyle Kervansaraya bağlama ,orda güzel ,kaliteli bir liman tamamı ile halkımızın kullanacağı kaliteli bir yer yapmak isterik .Eminimki hiçbir plajı ,hiçbir işletmeyi aksine o bölgeye işletmelere,insanlara yaşam kalitesi ve değer katacaktır .Fakat BAZI kurum ,kuruluşlara rahatsızlık verdiğimiz gözükmektedir .Bu KONUDA DURUŞUMUZ NETDİR bilginize.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2019, 18:30