Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, koronavirüs salgını nedeniyle geçirilen zor süreçte, belediyeye katkı verenlere sosyal medya hesabı üzerinden herkese teşekkürlerini iletti.
Ataser’den ‘teşekkür’ mesajı
- Kıbrıs
- 08 Nisan 2020 Çarşamba 18:30
- Muazzez Gazihan
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