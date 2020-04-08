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Ataser’den ‘teşekkür’ mesajı

Ataser’den ‘teşekkür’ mesajı
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Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, koronavirüs salgını nedeniyle geçirilen zor süreçte, belediyeye katkı verenlere sosyal medya hesabı üzerinden  herkese teşekkürlerini iletti.

Ataser, bölge halkının ihtiyaçlarına belediye kaynakları ile yetişmenin zor olduğunu belirterek, ihtiyaç sahipleri için yardım topladıklarını dile getirdi.

Ataser, zor süreçte belediyede destek veren herkese teşekkürlerini iletti ve kimlerin belediyeye hangin kurum ve kuruluşların destek çıktığını açıkladı.

Fırat Ataser’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Sevgili Alsancaklılar, tüm dünya büyük bir sınav veriyor ve herkes bu sınavdan en iyi bir şekilde çıkmak için özveride bulunuyor. Bizde Alsancak Belediyesi olarak bu zor günlerde halkımızın her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına personelimiz ile birlikte gece gündüz demeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Elbette bu işi kendi kaynaklarımız ile yürütebilmek çok zor, ülkeler, hükümetler bile bu süreçte yardım kampanyaları düzenlemek zorunda kaldı. Bizde kendi bölge insanımız için yardım yapmak isteyen kurum ve kuruluşlardan bölge halkımız için yarımlar topladık ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık, ulaştırmaya da devam ediyoruz. Bu zor süreçte bize destek olan yardım sever kişi,kurum ve kuruluşlar şimdilik bu isimlerden oluşuyor. Teşekkür ederim.

KKTC Emlakçılar Birliği

BES sendika

Onbaşı Limited

Safel Limited

Zeki Tan

Cemaliye Öztilkiler

Soley-Yusuf-İlker Darbukacı

Atol İnşaat Limited

Savaş Duman

Kılıç Oto Galeri

Tiga Galeri

Laika Dağman

Taymar Market

İleli Market

Atakara Market

Osman Atakara Limited

Nazım Varış Eczanesi

Sevener Restaurant

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 18:37
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