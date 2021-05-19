Atatürk Anıtı'nda tören

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 102’nci yılında “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” KKTC’de de kutlanıyor.

Kutlamalar kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe ve maske takma kuralıyla Atatürk Anıtı önünde yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, belediye başkanları, muharip dernekler, kurum kuruluşlar, okullar ve diğer yetkililer katıldı.

Törende, anıta çelenkler sunuldu, Anıtkabir’den gelen toprak, Büyükelçi Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a sunuldu. Tören, saygı duruşu ile tamamlandı.

19 MAYIS

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, saat 10.00’da BRT- “Manşet+Programı’a katılarak öğrencilerle online bağlantıyla görüşecek.

FENER ALAYI

Saat 19.30’da ise Fener Alayı düzenlenecek. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da katılacağı fener alayı, Lefkoşa Dereboyu’nda Citroen ışıkları-Lefkoşa Atatürk Anıtı güzergahında gerçekleştirilecek.

İLÇELERDEKİ VE DİĞER BÖLGELERDEKİ TÖRENLER…

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram’ın 102. yıl dönümü dolayısıyla saat 08.30’da Girne Atatürk Anıtı, 09.00’da Güzelyurt Atatürk Anıtı, Gazimağusa’da Zafer Anıtı, Akdoğan’da Atatürk Anıtı ve Geçitkale’de Atatürk Anıtı; saat 10.00’da ise İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde anma törenleri düzenlendi.

Törenler, protokol sırasına göre anıtlara çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle son bulacak.