Atatürk Anıtı'nda tören

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa'daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, Meclis Başkanı Zorlu Töre, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TC Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, bakanlar, milletvekilleri ve diğer üst düzey protokol katıldı.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu yapılarak, İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Anıt Özel Defterinin imzalanmasıyla tören sona erdi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; Sizin ilke, düşünce ve mücadeleniz, Kıbrıs Türk halkına ışık tutmaya ve rehberlik etmeye devam ederken, hak, adalet ve özgürlük davamızı uluslararası alanda zafere taşıyana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurgulamak isterim.

Kıbrıs Türk halkının verdiği büyük mücadele ve Anavatan Türkiye'nin büyük desteğiyle sürdürdüğü direnişin zaferle sonuçlandığı 20 Temmuz Barış Harekâtı'nın 48. yıl dönümünde, huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz: Devletimizden, bağımsızlığımızdan ve egemenliğimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Sizi rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz."

-Oktay

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da özel deftere şunları kaydetti:

"Bugün Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin varlığını ve geleceğini garanti altına alan Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 48. yıl dönümünü idrak etmekteyiz.

Türkiye Cyumhuriyeti, Anavatan ve garantör ülke olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının egemen haklarının hürriyet ve refahının teminatı olmaya ve tarihi ve ahdî sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir.

Bu mutlu yıl dönümünde aziz hatıranızı saygı ve rahmetle yad ediyoruz."

-Bayraktaroğlu

TC Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ise özel deftere şunları yazdı:

"Ebedi Başkomutanımız Ulu Önder Atatürk, Türk Silahlı Kuvvetleri ve kahraman mücahitlerin esaret ve zulme karşı canlarını ortaya koyarak gerçekleştirdikleri Kıbrıs Mutlu Barış Harekâtı'nın 48. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içinde saygı ve şükranla manevi huzurunuzdayız.

Milletimizin bölünmez bütünlüğü ve bekası adına içtiği anda bağlı kalan, çağdaş değerleri benimseyen Türk Silahlı Kuvvetleri, şehit kanlarıyla sulanarak temeli atılan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, temel niteliklerini, bölünmez bütünlüğünü ve ulusal menfaatlerini koruma ve kollama, bir oldubittiye asla müsaade etmeme kararlılığındadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Türkiye için stratejik önemini işaret ettiğiniz KKTC'nin bekası ve güvenliğinin sonsuza dek teminatı olmaya devam edeceğimize, manevi huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz.

Milletimizin emrinde 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla göstermiş olduğun hedefe ilerleyen TSK olarak, huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."