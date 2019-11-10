Atatürk anıtında tören

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81’inci yıldönümünde, törenlerle anılıyor.

Başkent Lefkoşa’daki ilk tören, Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Tören, saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalandı.

Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk tarafından imzalandı.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, bazı milletvekilleri, kurum kuruluş temsilcileri, dernekler, okullar ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Anıt Özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,



Ebediyete intikalinin 81.yılında seni yine özlem, sevgi ve saygı ile anıyoruz.

İlke ve devrimlerini hiçbir zorlama olmadan gönülden benimsemiş Kıbrıs Türk halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti için öngördüğün çağdaş uygarlık hedefini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de şaşmaz bir hedef olarak görüyoruz.

Demokratik, laik, hoş görülü, barışçı insan haklarına saygılı, bilimin ışığından yararlanan yenilikçi gelişmelere açık genç kuşakların yetişmesi için uğraşlarımızı sürdürüyoruz.

“En büyük eserimdir” dediğin Türkiye Cumhuriyeti de, senin ilkelerini rehber edinmiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de kardeşçe dayanışma içerisinde çok daha güzel ve müreffeh günlere elbette ulaşacaktır.

Bu inançla aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz.

Ruhun şad olsun”.

BAŞÇERİ

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de şunları yazdı:

“Büyük Önder

Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Ebediyete intikalinizin 81. yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak bir kez daha manevi huzurunuzda bulunuyorum.

Bağımsızlık mücadelemiz ve ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ilerlemesi için durmak bilmeden sergilediğiniz üstün gayretleriniz sonucunda Türk milleti ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin akıllarına saygıyla ve gönüllerine sevgiyle kazınmış önderliğiniz, ezilmiş ve haksızlığa uğramış çok sayıda ulusa örnek ve başarılarınıza hayran kalmış sayısız lidere ilham kaynağı olmuştur.

Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma çabalarımıza ara vermiyor, emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik içeriden ve dışarıdan gelen tüm tehditlere karşı gösterdiğimiz güçlü ve kararlı duruşumuzla milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz, bölgemizin barış ve istikrarı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sizi büyük bir saygı, özlem, rahmet ve şükranla anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun.

ÖZTÜRK

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sezai Öztürk ise şu ifadeleri kullandı:



“Ebedi Başkomutan,

Yüce Önder Atatürk,

Aramızdan ayrılışının 81’inci yıl dönümünde, bizlere hediye ettiniz çağdaş ve uygar bir topluma yakışır değerlere sahip olmanın gurur ve mutluluğu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, bir kez daha huzurunuzdayız.

Ölmez eserlerinizin, yıkılmayan ilkelerinizi ile hayat verdiğiniz bu aziz millet ilelebet özgür kalacak ve gönüllerimizi dolduran tükenmez sevginiz her zaman kalplerimizde yaşayacaktır. Bugün, her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğunun bilincinde olarak, Yavru Vatan’da Mücahit Türk halkı ile gönül birliği içinde, ilke ve devrimlerinize bağlı olarak ilerlemeye devam ediyoruz.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri olarak; yürekten inandığımız temel güç kaynağımız, tüm engellere karşın Kurtuluş Savaşı’nı başlattığınız yüksek bağımsızlık ruhudur. Bu düşünceden aldığımız güçle, çağdaş uyarlık düzeyine giden yolda, bilim teknolojiyi rehber edinerek Türk Ulusunun emrinde, milletimizin güven ve gurur kaynağı olma kararlılığındayız.

Bu anlamlı günde; Türk Milletine bırakmış olduğunuz özgürlük ve bağımsızlık meşalesini elden ele, nesilden nesile taşıyacağımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırırken, vatan toprakları uğruna canlarını ve kanlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor, huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun”.