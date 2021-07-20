Atatürk Anıtında tören

Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Bu çerçevede bugün Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, üst düzey askeri erkan, bakanlar, konuk bakanlar, iki ülkeden siyasi parti başkanları, milletvekilleri, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tören alanına intikal etmesinin ardından, töreni izlemeye gelen halkla ve törende bulunan öğrencilerle bayramlaştı.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti.

Tören Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anıt özel defterini imzalamasıyla sona erdi.

“DEVLETİMİZDEN, BAĞIMSIZLIĞIMIZDAN VE EGEMENLİĞİMİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıt özel defterine şunları kaydetti:

“Yüce Atatürk,



Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2021, 12:07

İlke, düşünce ve mücadelenizden güç ve ilham alan Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye'nin sarsılmaz desteğiyle yürüttüğü direnişini zaferle sonuçlandırmış, bu direnişi 20 Temmuz Barış Harekatı ile taçlandırmıştır. Huzurunda bir kez daha söz veriyoruz; devletimizden, bağımsızlığımızdan ve egemenliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz.Kıbrıs Türk halkının yeniden doğuşu olan 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünde sizden güç olarak mücadelemize devam ederken, ilkelerinizden ve gösterdiğiniz aydınlık yoldan ayrılmayacağız. Sizi rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz”“KIBRIS TÜRKÜ'NÜN HAK, ADALET VE ÖZGÜRLÜK DAVASINI ULUSLARARASI PLANDA DA ZAFERE TAŞIYANA KADAR MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ”Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise deftere şunları yazdı:“Aziz Atatürk,Bugün hem Kıbrıs Türk halkıyla güç ve gönül birliği içinde gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünü kutlamak hem de mübarek Kurban Bayramımızı idrak etmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz.Ada'yla ilgili kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşen bu ziyaret Anavatan Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin huzuruna, refahına ve istikbaline verdiğimiz önemin bir nişanesidir.Türk milleti nasıl 47 sene önce katliam tehdidiyle karşı karşıya bırakılan Kıbrıs Türk halkının imdadına koşmuşsa bugün de yarın da elindeki tüm imkanlarla Kıbrıslı kardeşlerinin yanında olmayı sürdürecektir.Kıbrıs Türkü'nün hak, adalet ve özgürlük davasını uluslararası planda da zafere taşıyana kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.Ruhun şad olsun”