Atatürk Anıtı’ndaki 10 Kasım töreninde vurgulandı: “Mücadele ruhun, eserlerin ve ilkelerin 85 yıldır rehberimiz”

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85’inci yıl dönümünde bugün KKTC’de de tören ve etkinliklerle anılıyor.

Başkent Lefkoşa'da, tüm ilçelerde, bucaklarda ve okullarda bugün Atatürk'ü anma törenleri düzenleniyor.

Atatürk Anıtı’nda bu sabah düzenlenen, devlet, hükümet, askeri yetkililerle, sivil toplum örgütü, kurum, kuruluş ve muharip dernek temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı törende, Ulu Önder Mustafa Kemal, bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bakanların, bürokratların da katıldığı törende, Atatürk için Anıt özel defteri Tatar, Feyzioğlu ve Kılınç tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Vasiyetin olduğu üzere Türkiye’nin ve Türk milletinin bekası için Kıbrıs’a dikkat edecek ve çok çalışacağız” diye yazdığı Anıt Özel Defteri’ne Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, “İlke ve inkılaplarınızın rehberliğinde, bölgemizde ve dünyada daha adil ve barış dolu bir gelecek için azami gücümüzle çalışıyoruz. Milletimizin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle her daim güç ve gönül birliği içindeyiz” ifadelerini kaydetti.

KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, ise Anıt Özel Defteri’ne, “Türkiye Yüzyılını inşa ederken, en medeni en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmeye, mücahit Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ile gönül birliği içinde ilerlemeye devam edeceğiz…” diye yazdı.

-Sirenler eşliğinde bayraklar yarıya indirildi

10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yuman Atatürk için 09.05’te sirenler çaldı; saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’yla bayraklar göndere çekilerek yarıya indirildi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Türk Milletinin yetiştirdiği büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, Unutmamak üzere, seni sonsuzluğa uğurladığımız bu günde sevgi, saygı ve özlemle yad ediyoruz. Bedenen aramızdan ayrılsan da bıraktığın mücadele ruhu, eserlerinle ve ilkelerin 85 yıldır rehberimiz olmuştur. İnanıyorum ki gelecek nesiller aynı hissiyatla bu minvalde yürümeye devam edecekler, ilke ve inkılapların çerçevesinde cumhuriyetlerine sahip çıkacaklardır. Vasiyetin olduğu üzere Türkiye’nin ve Türk milletinin bekası için Kıbrıs’a dikkat edecek ve çok çalışacağız. Sevgin biz Kıbrıslı Türklerin içinde sönmez bir ateş, vizyonun vizyonumuzdur. Ey büyük Atatürk! Naçiz vücudun çok sevdiğin vatan topraklarının kollarında yatmakta; düşüncelerin, ilkelerin daima mensubu olmakla gurur duyduğumuz Türk Ulusunun yolunu aydınlatmakta ve ‘en büyük eserim’ diyerek daima övündüğün Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta durmaktadır. Ruhun şad olsun!”

- Feyzioğlu

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intihalinizin 85. yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak manevi huzurunuzda bulunuyorum. Bizlere bırakmış olduğunuz en kıymetli mirasınız olan Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın gururunu yaşıyor, Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma yolunda kararlı adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Deha ve liderliğiniz ışığı bugün de yolumuzu aydınlatmakta, bizlere güç ve ilham vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılı dünyada ‘Türkiye Yüzyılı’ olacaktır. Dünyamızın zorlu sınamalarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, ilke ve inkılaplarınızın rehberliğinde, bölgemizde ve dünyada daha adil ve barış dolu bir gelecek için azami gücümüzle çalışıyoruz. Gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda durmadan ilerlerken milletimizin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle her daim güç ve gönül birliği içindeyiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, vatan uğrunda mücadele eden tüm kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Ruhunuz şad olsun.”

- Kılınç

KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu, Ebedi Başkomutan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ebediyete intikalinizin 85’inci yılında, ‘Muasır Medeniyet Seviyesinin Üzerine Çıkmak’ hedef ile kurmuş olduğunuz Cumhuriyetimizin, 100’üncü yıl dönümünde sizi saygı ve minnetle yad ediyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, bir kez daha huzurunuzda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

En gerçek yol göstericinin bilim ve teknoloji olduğunun bilinciyle; akıl ve bilimin ışığında, sağlam adımlarla, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışmaya, içinde bulunduğumuz sırda Türkiye Yüzyılını inşa ederek, en medeni en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmeye, Mücahit Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ile gönül birliği içinde ilerlemeye devam edeceğiz.

Şanlı tarihimiz boyunca ülkemizin bağımsızlığı, bekası, huzuru ve güvenliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”