Atatürk Gazimağusa’da da törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümünde Gazimağusa’da da düzenlenen törenle anıldı.

Gazimağusa Zafer Anıtı önünde saat 08.50’de başlayan törende protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu.

Ata’nın hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Bayraklar önce göndere çekildi, ardından yarıya indirildi.

-Tosunoğlu

Törende konuşan Çanakkale Ortaokulu öğretmenlerinden Berna Tosunoğlu, Atatürk’ün, fani bedeni göç etmiş olsa da, Türk milletinin kalbinde ölümsüz olduğunu kaydetti.

Tosunoğlu, Türk milletine düşen görevin cumhuriyeti korumak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni aydınlık yarınlara taşımak olduğunu söyledi.

Atatürk’ün Türk milletine sonsuz aşkla bağlandığını, her türlü zorluğa göğüs gererek, kendini milletine adadığını belirten Tosunoğlu, “Hakkında binlerce kitap yazılsa Atatürk’ün muazzam yönlerini yine de anlatamaz” dedi.

Tosunoğlu, Atatürk’ün bir insan olarak geldiğini, bir destan olarak ebediyete gittiğini ifade etti.

Hiç kimsenin Atatürk kadar milletinin kalbine yakın olamadığını vurgulayan Tosunoğlu, “Bize bıraktığı ışık, yolumuzu aydınlatmaya devam edecek” dedi.

-Akpınar

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Hava Savunma Tabur Komutanlığından Hava Savunma Yüzbaşı Çağlayan Akpınar da, bugün Türk milletinin sükut içerisinde Atatürk’ü sevgi ve saygıyla andığını kaydetti.

Akpınar, Atatürk’ün milli mücadelede milli birliği temin eden, eşsiz bir lider, muharebe meydanlarında efsanevi bir komutan, devlet kuran büyük bir siyaset adamı, milletinin çehresini değiştiren büyük bir inkılapçı olduğunu vurguladı.

Akpınar, Atatürk’ün insanlık tarihinin tanıdığı en büyük devlet adamlarından biri olduğunu ifade etti.

Akpınar, "1881 Atatürk’ün doğum tarihidir, 1938 ise asla ölüm tarihi olamaz. Bu ancak bir fani vücudun dünyayı terk ettiği, gözlerini bu dünyaya yumduğu tarihtir. Bu iki tarih arasındaki hayatı ise sanki bir destandır, bir efsanedir” dedi.

Akpınar, TSK mensuları olarak yüreklerinde taşıdıkları vatan ve millet sevgisiyle, barış ve güvenliğin teminatı caydırıcı güçleriyle görevlerin başında ve milletin emrinde olduklarını sözlerine ekledi.

Anma töreninde Çanakkale Ortaokulundan , Şerife Gürler şiir okurken, Çanakkale Ortaokulu Korosu da marş seslendirdi.