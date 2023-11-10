Atatürk Güzelyurt’ta anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 85. ölüm yıldönümü nedeniyle Güzelyurt’taki tören, Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.
Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı. Ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar önce göndere çekilerek, daha sonra yarıya indirildi.
Özada, Kıbrıs Türklerinin de Atatürk’ün 57 yıllık hayatını, ilke ve devrimlerini yakından takip edip, gönülden bağlı olduğunu belirterek, Atatürk’ün ışığının herkese rehber olmaya devam edeceğini kaydetti.
Konuşmanın ardından tören sona erdi.