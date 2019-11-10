Atatürk Kültür Merkezi'nde 10 Kasım töreni

Atatürk için ikinci tören Lefkoşa Atatürkn Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende ilk konuşmayı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Yüzbaşı Mustafa Kemal Kurtuluş yaptı.

Kurtuluş, tüm Türkiye ve KKTC’nin, Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi ve saygı ile andığını kaydetti. Kurtuluş, “Bazı insanlar vardır ki yaşamları boyunca yaptıkları eserlerle, insanlığa yapmış oldukları hizmetlerle yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürürler. İşte bu insanlardan biri de ölüme meydan okuyan, öldükten sonra da yaşayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür” dedi. Atatürk’ün, milli mücadelede milli birliği temin eden eşsiz bir lider, efsanevi bir komutan, büyük bir siyaset adamı ve kudretli bir inkılapçı olduğunu belirten Kurtuluş, Atatürk’ün insanlık tarihinin tanıdığı en büyük devlet adamı olduğuna şüphe olmadığını vurguladı. Atatürk’e sevginin her geçen gün artarak devam edeceğini de kaydeden Kurtuluş, onun kurduğu cumhuriyetin sonsuza kadar yaşatılacağını söyledi.

Törende Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği adına Lefkoşa Büyükelçilik 2’nci Katibi Onur Tanay da bir konuşma yaptı. Atatürk’ün güçlü karakterinin yanında, millete duyduğu derin sevgi ve inançla, bağımsızlık ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaşılması için mücadele ettiğini kaydeden Tanay, Atatürk’ün gerçek bir lider olduğunu ifade etti. “O barışın savaştan, yaşam ve refahın ölüm ve açlıktan üstün olduğunu herkese hatırlattı” diyen Tanay, Atatürk’ün tüm dünyada takdir edilen ve sevilen bir lider olduğunu belirtti.

Törende konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, Atatürk’ün 81’inci ölüm yıldönümü olan bugünün karalar bağlama günü değil, O’nu daha iyi anlama, O’nu takip edebilme ve O’nun gibi ileri görüşlü bir vatansever olabilme günü olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu “Yaşamını, ülkesine ve milletine adayan, yıkılmış ve yıpratılmış bir imparatorluktan yepyeni, güçlü bir devlet yaratan, eşsiz bir lider, tüm dünyanın saygı duyduğu bir devlet adamı, büyük bir komutan ve dâhi olan Mustafa Kemal Atatürk, hem milli mücadele, hem de Cumhuriyeti inşa sürecinde daima ileriye bakmış, ileriye yürümüştür” dedi. 21.yüzyılda ileriyi görebilen ve daha da ileriye gitmeyi amaçlayan, yeni nesiller yetiştirmenin, Mustafa Kemal gibi düşünebilmenin ilk adımı olduğunu belirten Çavuşoğlu, gençlerin Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin ışığında ilerlemesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmasında Şair Halim Yağcıoğlu’nun, “Atatürk’ten Son Mektup” şiirinde de alıntı yapan Çavuşoğlu, Öğrencilere seslenerek; “Biliniz ki sizler, Atatürk’ün ilkeleri ışığında, onun çizdiği medeniyet ve çağdaşlık yolunda, hiç yorulmadan yürümekle, ona en büyük hediyeyi vermiş olacaksınız. Biliyorum ki sizler; Atatürk’ün ümit ettiği o gençliksiniz. O’nun izinden ayrılmadan, ülkemizi her alanda başarıdan başarıya ulaştıracak olan sizlersiniz. Bundan hiç şüphem yoktur” dedi. Çavuşoğlu “Bu bağlamda, bizler yaşadığımız coğrafyada yaşanan olayları, savaşları, milletimizi, bayrağımızı, bölünmez bütünlüğümüzü, egemenliğimizi ve istikrarımızı hedef alan hain girişimleri gördükçe Büyük Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet ve Bağımsızlığımızın önemini daha iyi anlamalı ve bu değerlerimizi koruma noktasında birlik olmalıyız” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de Atatürk’ün İlke ve İnkılapları ışığında yaşamaya devam edileceğine dair kararlılığı bir kez daha yineleyerek, konuşmasını sonlandırdı.

Atatürk’ü anma etkinliği, öğrencilerin sunduğu Oratoryo ile sona erdi.