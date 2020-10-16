ATCA, seçimleri değerlendirdi

Yurtdışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği (ATCA), cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi.

ATCA KKTC Temsilcisi Kerem Hasan konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Tek yol federasyon deyimi 50 yılımızı heba etmedi mi?” diye sordu.

Açıklamasında seçimlerin ülke için hayırlı olmasını dileyen ve adaylara başarılar dileyen Hasan, adayların ve taraftarların kutuplaşma ve ayrıştırıcı söylemlerden kaçınmalarının önemine vurgu yaptı.

Halkı Pazar günü sandığa gidip iradelerini ortaya koymalarına çağıran Hasan şöyle devam etti:

“Türk tarafının tüm gayret ve tavizlerine rağmen, Kıbrıs’ta federal çerçevedeki müzakerelerin 2017 yılında Crans Montana’da çöktüğü ve son üç yıldır bu konuda tek bir adım dahi atılmamalı hepimizin malumudur.

Rum tarafının aşırı talepleri, ‘sıfır asker, sıfır garanti’ ortaya konulmuş, siyasi eşitlik gereği dönüşümlü başkanlığı kabul etmediği, mülkiyet konusunda global çözüm yerini ‘kişisel mülkiyet hakkının’ olacağı – yani komisyonlarda sürünebileceğimiz bir sürecin düşünülmesinden hatta bunun için adım atılmasından derin kaygı duymaktayız.

Kendi ailelerimiz yıllarca bu belirsizliği yaşadı ve artık bizde aynı süreçten geçmek istemiyoruz. Buna ek olarak, AB serbest yerleşim özgürlüğünü kısıtlayabilmemiz yani iki kesimliliği koruyabilmemiz için kalıcı derogasyonların olması hukukçularımız tarafından birçok kez dile getirilmesine rağmen böyle bir konunun müzakere masasında anlaşılamaması ve kaale alınmaması kaygılarımızı artırmıştır.

Tüm belirtilen bu hususların anlaşılmadığı halde, siyasi eşitliğimizin kabul görmediği bir ortamda ve Rum tarafının ‘sıfır asker, sıfır garanti’ duruşunu görerek Kıbrıs Türk tarafının, tarihte ilk kez BM yetkililerine ve dolaysıyla Rum tarafına ‘harita’ sunmasına hiç bir zaman anlam veremediğimizi bu noktada belirtmeliyiz.

Şimdi ise Rum tarafı bu haritayı da görüp ‘daha fazla toprak’ talebinde bulunuyor, hem de hiç bir bağlılığı bulunmayan ‘Guterres Çerçevesi’ kapsamında...”

Kerem Hasan, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 2017’de müzakerelerin çöküşünden sonra yaptığı açıklamaya da atıfta bulunarak “Kıbrıs Türk tarafı Rum tarafına karşın evet dese bile ne ambargolardan kurtulabildi ne tanınma imkânı oldu. Bizi bitmek bilmeyen müzakere süreçlerine hapsettiler ama artık bu böyle devam etmemeli. Artık Kıbrıs Türk halkı olarak bu oyunlara ‘yeter’ dememizin zamanı geldiği düşüncesindeyiz. Artık ‘farklı’ çözüm modelleri konuşulmalı” değerlendirmesinde bulundu.