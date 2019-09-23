Atık lastiklerden elde edilen malzeme ile yürüyüş yolu

Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından Küçük Kaymaklı ve Barış Manço Parkı ile Marmara Parkı'nın atık lastiklerden elde edilen malzeme ile yapılan SBR yürüyüş yolları yapıldığını duyurdu.

Harmancı paylaşımında;

Atık lastikten elde edilen SBR malzeme ile parklarımızda bulunan yürüyüş yollarına yaptığımız yenilemelere 2 parkımızı daha ekledik, Küçük Kaymaklı Barış Manço Parkı ile Marmara Parkı yürüyüşçüleri, sağlıklı, temiz ve konforlu bir yürüyüş alanına kavuşurken doğadan da yaklaşık 100 ton atık lastik bu kapsamda bertaraf edilmiş oldu...Şehrimize hayırlı olsun... dedi.