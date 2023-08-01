Atık su havuz deposunda gazdan etkilenen 2 kişi hayatını kaybetti

Atık su havuz deposunda gazdan etkilenen 2 kişi hayatını kaybetti
banner94
banner90


Bugün 08.30- 15.50 saatleri arasında İskele’de bir siteye ait yer altında bulunan kirli su atık toplama havuzu içerisindeki atıkların arıtılması ile ilgili 3 metre derinlikteki koridor bölümünde, rutin kontrol ve çalışma yapmakta olan  Mohammad ŞHAYESTE (E-41) ve  Mohamad AGHJELOO (E-33)

banner91
muhtemelen yer altındaki havuz ve koridor içerisinde biriken gazlardan dolayı baygınlık geçirerek yaşamlarını yitirdi.
Adı edilenlerin bedenlerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadı.
Yürütülen soruşturma kapsamında mesele ile bağlantılı olarak H.O.Y. (E-45) ve R.D. (E-43) tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023, 19:01
banner79
YORUM EKLE
Gönder
banner83
﻿