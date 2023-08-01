Atık su havuz deposunda gazdan etkilenen 2 kişi hayatını kaybetti

Bugün 08.30- 15.50 saatleri arasında İskele’de bir siteye ait yer altında bulunan kirli su atık toplama havuzu içerisindeki atıkların arıtılması ile ilgili 3 metre derinlikteki koridor bölümünde, rutin kontrol ve çalışma yapmakta olan Mohammad ŞHAYESTE (E-41) ve Mohamad AGHJELOO (E-33)
Adı edilenlerin bedenlerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadı.
Yürütülen soruşturma kapsamında mesele ile bağlantılı olarak H.O.Y. (E-45) ve R.D. (E-43) tutuklandı. Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023, 19:01