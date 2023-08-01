Atık su havuz deposunda gazdan etkilenen 2 kişi hayatını kaybetti



Bugün 08.30- 15.50 saatleri arasında İskele’de bir siteye ait yer altında bulunan kirli su atık toplama havuzu içerisindeki atıkların arıtılması ile ilgili 3 metre derinlikteki koridor bölümünde, rutin kontrol ve çalışma yapmakta olan Mohammad ŞHAYESTE (E-41) ve Mohamad AGHJELOO (E-33)



Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023, 19:01

muhtemelen yer altındaki havuz ve koridor içerisinde biriken gazlardan dolayı baygınlık geçirerek yaşamlarını yitirdi.Adı edilenlerin bedenlerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadı.Yürütülen soruşturma kapsamında mesele ile bağlantılı olarak H.O.Y. (E-45) ve R.D. (E-43) tutuklandı.