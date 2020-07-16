Atılacak adımlar ortaya konursa eylem kararı gözden geçirilecek

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Gazimağusa – İskele – Yeniboğaziçi bölgeleriyle ilgili imar planı çalışmalarında hükümetin atılacak adımları net ortaya koyması durumunda, eylem kararını gözden geçireceklerini kaydetti.

KTİMB’den yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili dün akşam saatlerinde yaşanan gelişmeler üzerine değerlendirme yapan Gürcafer, “Son 24 saat içerisinde gerçekleşen gelişmeler çözüm arayışı olmakla beraber soruna çare olamamıştır” dedi.

Gürcafer, hükümet ortaklarının halkın karşısına geçerek, bir ay sonrasında ne olacağı, planın içeriğinde anlaşılamaması durumunda ekonominin önünü açmak için atılacak adımları net olarak ortaya koymaları durumunda eylem kararını gözden geçireceklerini açıkladı.

Cafer Gürcafer, aksi takdirde eylem programlarının yürürlükteki gibi devam edeceğini vurguladı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, dün yaptığı basın açıklamasında, dün süresi dolan emirnamenin yeniden uzatılması üzerine eylem yapacaklarını açıklamıştı.