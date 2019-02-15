Atina Büyükelçisi: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz denklem çalışmaz"

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, 2016'daki FETÖ darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan eski askerlere ilişkin, "Darbecilerin Türkiye'ye iade edilmesi ve Türk adaleti tarafından yargılanması gerekir." dedi.

''KIBRIS BARIŞ HAREKATI SEBEP DEĞİL SONUÇTUR''

Özügergin, yaklaşık 50 yıldır çözüme kavuşmayan Kıbrıs sorununun iki lider arasında görüşülen konular arasında bulunduğunu ifade ederek, "Türk tarafının Kıbrıs sorununa bakışı ancak bütün meselelerin aynı anda beraberce ele alındığı bir sürecin sonuç vereceği şeklindedir. Önce tüm konuları masaya koyalım. Şu anda, Kıbrıs’ı ilgilendiren bütün meselelerin aynı anda beraberce ele alınacağı, nasıl bir hedef arandığı konusunda fikir birliğinin olup olmadığının araştırılması gerekiyor." diye konuştu.

Rum tarafının Ada'da siyasi gücü ve ekonomik kaynakları paylaşmak isteyip istemediğinin soru işareti oluşturduğunu kaydeden Özügergin, şöyle devam etti:

"Önce sorunun ne olduğu konusunda anlaşmak lazım. Yoksa aradan geçen tüm hükümetlere, liderlere, BM Genel Sekreterlerine ve yapılan planlara rağmen neden hala sonucun sıfır olduğunu anlayamayız. Kıbrıs Sorunu 1974'te değil 1963'te, hatta daha öncesinde ortaya çıktı ve o tarihte Ada'da Türk askeri yoktu. Barış harekatı, Kıbrıs sorununun bir sebebi değil, yarattığı bir sonuçtur. Ayrıca, eğer 2004'te Annan Planı'na Rum kesimi tarafından onay verilseydi şu anda Ada'daki asker sayısı Yunanistan Dışişleri Bakanlığındaki personel sayısından daha az olacaktı."

DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYESİZ DENKLEM ÇALIŞMAZ

Özügergin, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Avrupa pazarına taşınmasına ilişkin ise, "Türkiye'nin içinde bulunmadığı bir Doğu Akdeniz enerji denklemi doğru bir denklem olmayacaktır, çalışmayacaktır. Bazı ekonomik ve siyasi gerçekler var. Doğu Akdeniz'de yatırım hamlelerini sahadaki gerçeklerden bağımsız olarak yapmak mümkün olmaz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Çipras'ın enerjinin bir iş birliği alanı olması konusunda ortak görüşe sahip olduğuna işaret eden Özügergin, "Esasen enerji alanında Türkiye ile Yunanistan arasında bir iş birliği şimdiden mevcut. Bildiğimiz gibi Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) projeleri birbirine bağlandı bile." değerlendirmesinde bulundu.