Atlas'ın seferlerini durdurmasının ardından Bakanlıktan açıklama geldi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Atlasglobal Havayolları’nın tüm uçuşlarını 21 Aralık tarihine kadar durdurma kararını açıklamasının ardından, ülkeye etkisini azaltmak amacıyla ülkeye uçan diğer 3 havayolu firması ile ek seferler düzenlenmesi programlanması çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu durumun ülke hava ulaşımını olumsuz etkileyeceğine işaret edilerek, “Uçuşlara ara verilen süre içerisinde biletleme işlemi yapmış olan yolcuların durumları, oluşan mağduriyetlerin nasıl giderileceği konuları TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile karşılıklı olarak istişare edilmeye başlanmıştır” denildi.

Bakanlık, bu olumsuz durumun ülke ve ülkeden yapılan uçuş frekanslarına etkisini azaltmak adına halen uçuş yapan 3 havayolu firması ile ek seferler düzenlenmesinin programlanamsı çalışmalarına da başlandığını belirterek, ilgili konularda yeni gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.